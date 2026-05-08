El Gobierno nacional anunció cuándo dejará de pagar los dos programas que surgieron tras la división del antiguo Plan Potenciar Trabajo. A través del Ministerio de Capital Humano, se fijó el cronograma que marca el cese definitivo de estas prestaciones, lo que pone fin a la incertidumbre entre los cientos de miles de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales. Esta decisión se enmarca en un proceso de reestructuración profunda de la asistencia social en Argentina. Con el fin de optimizar los recursos estatales y eliminar intermediaciones, el Ejecutivo nacional determinó que estos programas, creados mediante el Decreto 198/2024, cumplan sus ciclos previstos sin posibilidad de nuevas aperturas. El programa Volver al Trabajo, que estaba destinado a personas de entre 18 y 49 años con el objetivo de fomentar la capacitación y la inserción laboral formal, ha llegado a su punto final según lo establecido en su normativa de creación. El Decreto 198/2024 fijó una vigencia específica para este beneficio y el Gobierno ha decidido no renovar los pagos para la gran mayoría de sus titulares, quienes ya percibieron sus últimas asignaciones. A pesar de que el programa fue diseñado para durar 24 meses, diversas auditorías y revisiones presupuestarias aceleraron el proceso de baja para miles de trabajadores. Aunque recientemente existieron fallos judiciales que ordenaron mantener algunos cobros mientras se resolvían cuestiones de fondo, la postura oficial es que el programa ya llegó a su fin y no habrá una continuidad administrativa que sostenga a la totalidad de los 900.000 beneficiarios originales. Para el programa de Acompañamiento Social, el escenario es ligeramente distinto, pero igualmente terminal a mediano plazo. Esta prestación, dirigida a personas mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos en situación de extrema vulnerabilidad, ha recibido una prórroga excepcional de 2 años. Esta ampliación implica que sus beneficiarios continuarán percibiendo la ayuda económica, pero con una fecha de caducidad ya marcada en el calendario oficial. El objetivo de esta extensión es brindar un margen de tiempo adicional a los sectores con menores posibilidades de reinserción laboral debido a su edad o contexto familiar. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano ha sido enfático al aclarar que no se permitirán nuevos ingresos ni traspasos desde otros planes. Una vez finalizado este período de gracia de 24 meses, el programa dejará de existir de manera definitiva.