La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 8 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 8 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 2405 (Gato). No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.