El Ministerio de Capital Humano informó este martes que el programa Volver al Trabajo finalizará el mes próximo y comunicó que el 9 de abril será el último día donde los beneficiarios “recibirán el pago de la última asignación”. Desde la cartera que comanda Sandra Pettovello señalaron que las personas inscriptas en el programa fueron notificadas por correo electrónico y por la aplicación Mi Argentina: “Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral”, agregaron. Hasta marzo de este año, Volver al Trabajo llegaba a más de 900 mil personas; a partir de mayo, estos planes sociales serían reconvertidos en capacitaciones laborales certificadas. A diferencia del esquema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a las personas que completen el curso. Desde la cartera confirmaron que el monto de los vouchers aún no está definido, ya que dependerá del número de inscriptos al programa y del costo de las capacitaciones disponibles. Volver al Trabajo tenía como objetivo “desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales” de las personas para ayudarlos a alcanzar “un nivel de empleabilidad inicial real” y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Orientado a personas de entre 18 y 59 años en edad laboral, el beneficio se llevaba a cabo a través de la participación de actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos De acuerdo con el comunicado oficial, los titulares del programa recibirán la última asignación mensual de $78.000 el jueves 9 abril.