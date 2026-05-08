El banco Santander Argentina se sumó al programa Kit 4.0 del Gobierno nacional con una línea de crédito destinada a financiar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas (Pymes). Según detallaron de Santander, el Kit 4.0 busca promover la incorporación de herramientas vinculadas a la digitalización, automatización y mejora de procesos productivos en el sector pyme. Santander buscar ser un socio estratégico de una iniciativa público-privada orientada a mejorar la eficiencia operativa y la competitividad de las empresas. La propuesta ofrece un plazo de hasta 12 meses, a una tasa fija en pesos del 28,75%, con un cupo total de $ 5.000 millones. Pueden acceder las empresas que cuenten con constancia de aprobación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) en el marco del programa. “En Santander acompañamos a más de 200.000 pymes en todo el país, con una propuesta que combina financiamiento, soluciones digitales y asesoramiento. Sumarnos a esta iniciativa es una forma concreta de acelerar la incorporación de tecnología en las pymes y fortalecer un ecosistema más innovador, competitivo y sostenible”, señaló José Bandin, director comercial de Santander Argentina. Por su parte, Ezequiel Sapia, gerente de Pymes de la entidad, subrayó que la transformación digital “se volvió una condición necesaria para crecer y que acompañar a las pymes en ese proceso forma parte del compromiso del banco con el desarrollo económico y la expansión del crédito productivo en el país”. El Banco Nación anunciará en los próximos días una nueva línea de crédito para pymes a una tasa del 25%, en el marco del proceso de desaceleración de tasas y estabilización macroeconómica. El anticipo fue realizado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien vinculó la iniciativa con el actual contexto financiero. Según explicó Furiase, la herramienta buscará ampliar el acceso al financiamiento en un escenario en el que la baja del tipo de cambio y la mejora en las condiciones monetarias comenzaron a trasladarse al crédito. El funcionario la definió como “una clara muestra de cómo la estabilización macro llega a la gente”. La línea estará orientada específicamente a pymes y contemplará tanto préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes, lo que permitirá mejorar la estructura financiera de las empresas en un contexto de menores costos. “Va enfocado a las pymes, lo cual es algo muy importante”, remarcó Furiase. El anuncio se inscribe en una tendencia más amplia de reducción de tasas en distintos segmentos del mercado, impulsada por la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria. Los funcionarios describieron este proceso como un “círculo virtuoso” en el que la baja del tipo de cambio, la acumulación de reservas y la mejora en las condiciones de financiamiento se retroalimentan. En ese marco, el crédito a las pymes viene ganando protagonismo en el sistema financiero. Según informó El Cronista, el Banco Provincia también anunció recientemente una reducción en las tasas de interés de sus líneas RePyME, destinadas a acompañar a las pequeñas y medianas empresas en el sostenimiento y desarrollo de sus actividades productivas. La iniciativa se suma a otros movimientos recientes del sistema financiero en la misma dirección, como las líneas RePyME del Banco Provincia y el financiamiento al Kit 4.0 de Santander para crédito productivo destinado a pequeñas y medianas empresas gana protagonismo en la agenda económica.