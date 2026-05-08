Con una inversión de u$s 17,5 millones para la temporada 2026, Valle Nevado y La Parva presentaron sus principales novedades para el invierno. Esta vez, el foco está puesto en ampliar la capacidad hotelera, modernizar la experiencia de esquí y atraer a más turistas internacionales. Ambos centros, dirigidos por el grupo estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), proyectan superar los 320.000 visitantes en Valle Nevado y crecer al menos 10% en La Parva tras tres temporadas consecutivas de fuerte demanda y mucha nieve. El anuncio marca un nuevo salto inversor para los complejos ubicados en la Cordillera de los Andes. En 2025, MCP ya había desembolsado u$s 8 millones para modernizar sus centros de ski. Este año, decidió duplicar la apuesta con más mejoras en infraestructura, nieve artificial, andariveles, hotelería y servicios. “Queremos acercar cada vez más la montaña a los esquiadores”, señaló Dominique Rudloff, gerente general de Valle Nevado, en diálogo con El Cronista. La principal novedad de la temporada será la inauguración de Aconcagua Ski & Residences, prevista para el 19 de junio. Será un complejo de 39 residencias privadas en la montaña, que suma hasta un 20% adicional de capacidad hotelera en Valle Nevado. El proyecto consta de departamentos equipados para entre dos y siete personas con servicios de hotelería, incluyendo conserjería 24 horas, desayuno en la habitación, transporte privado dentro del complejo, ski room exclusiva y la posibilidad de contratar chef privado. “Las reservas hoteleras han aumentado cerca de un 30% respecto de 2025”, contó Rudloff. Por otra parte, el histórico Hotel Valle Nevado fue completamente remodelado, con renovación de habitaciones, baños, pasillos y mejoras en conectividad Wi-Fi, en línea con la estrategia del grupo de elevar el estándar de servicio para el turismo internacional. En paralelo, los dos centros profundizarán su integración operativa. Desde esta temporada, todos los paquetes hoteleros incluirán un pase interconectado entre Valle Nevado y La Parva, permitiendo esquiar en ambos complejos con un único ticket. En total, se ofrecerá acceso a 30 andariveles y 87 pistas conectadas. Las inversiones también apuntaron a mejorar la experiencia en pista. Valle Nevado amplió su sistema de fabricación de nieve artificial hacia las zonas bajas y de principiantes, incorporó una nueva máquina pisa-nieve de última generación y avanzó en la modernización de los andariveles Prado y Góndola. Además, estrenará kioscos de autoservicio para agilizar el acceso a tickets y reducir tiempos de espera en los sectores más concurridos. En el caso de La Parva, se reforzó el perfil residencial y familiar del complejo con nuevos equipos de nieve artificial, así como también se mejoró andariveles y se lanzó un nuevo sistema online para reservar departamentos. Con 800 hectáreas esquiables y 40 pistas, el complejo sigue posicionándose como uno de los destinos preferidos del público chileno de alto poder adquisitivo y de equipos internacionales que entrenan durante el invierno. Según comentaron a este medio, la expectativa de ambos complejos está puesta en el crecimiento del mercado argentino, que volvió a mostrar una recuperación sostenida durante la última temporada. Según detalló Rudloff, las reservas vienen por encima de 2025 y la venta de pases de temporada ya crece cerca de 10% interanual. “Esperamos que vuelvan mucho más argentinos este año. Es un mercado histórico para nosotros y la cercanía con Buenos Aires hace que sea un destino muy accesible”.