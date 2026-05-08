Este viernes, 8 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 183 (San Cono). Soñar con San Cono suele asociarse a la búsqueda de suerte, protección y cumplimiento de promesas; puede señalar esperanza renovada y apoyo espiritual en momentos de necesidad. También puede invitar a revisar la relación con el dinero y el azar, recordando actuar con responsabilidad y agradecer lo recibido, especialmente si el sueño incluye juegos o apuestas. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: