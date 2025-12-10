Milei regresó antes de Oslo sin foto con Machado: la justificación del Gobierno

El Gobierno recibió a los mandatarios provinciales Raúl Jalil, de Catamarca, y Marcelo Orrego, de San Juan, en el marco de las negociaciones por los proyectos que envió el presidente Javier Milei para tratar en sesiones extraordinarias.

Del encuentro, que se realizó a las 18 horas en Balcarce 50, participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

“Conversaron sobre el Presupuesto 2026 y el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial impulsados por el Presidente Milei de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación", destacaron en un comunicado.

A la reunión de esta tarde también se suma el paso del salteño, Gustavo Sáenz, más temprano por Casa Rosada. Los encuentros se dan en el marco de la previa del tratamiento final del Presupuesto, que el Gobierno pretende darle “media sanción” la próxima semana.

Si bien aún no se conoce el texto negociado, que está en manos del ministerio de Economía para definir el margen de pedidos que incluirán de parte de las provincias, en el Gobierno están optimistas de que conseguirán los consensos por demás para aprobar de una el proyecto presupuestario para el año que viene.

En ese sentido, como contó este medio, proyectan que en Diputados se consigan más votos de los necesarios -129- para aprobar el Presupuesto. No solamente pretenden conseguirlo a través de la inclusión de obras públicas prioritarias para las provincias, sino que además llevaron adelante negociaciones paralelas con cada gobernador.

Por ejemplo, en el caso de Jalil, quien colaboró con el Gobierno Nacional para que La Libertad Avanza sea primera minoría en Diputados con la fuga de tres diputados del bloque de Unión por la Patria, una conversación avanzada es el traspase de la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD).

El tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los máximos ganadores en materia de ATN

La cuestión minera fue central en la reunión ya que tanto el Catamarca como San Juan son provincias estratégicamente clave en el desarrollo económico. También lo es Tucumán: de hecho, el gobernador Osvaldo Jaldo tiene planeada una visita por Rosada este jueves, según pudo saber El Cronista.

Pese a que las bilaterales continúan, una alta fuente partícipe de las conversaciones con gobernadores por ahora descarta que vayan a impulsar una convocatoria masiva para con el primer mandatario, como la que organizó el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes de irse de su cargo.

Los 20 representantes federales que se sacaron una foto con el jefe de Estado por ahora no serán convocados nuevamente en conjunto, pese a que hasta hace una semanas el rumor instalado era que planeaban otro mega encuentro para reforzar la unidad del Presupuesto.

Lo que sí, Santilli realizó una gira federal para reunirse con cada uno de ellos. Los únicos que no propiciaron un encuentro fueron Claudio Poggi, el puntano que resignó competir para el Congreso Nacional para apoyar a LLA, y el santafecino Maximiliano Pullaro.