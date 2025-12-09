El Consejo de Mayo se reunió a las 13.30 en la Casa Rosada para dar un cierre y presentar el informe final que elevarán junto con los proyectos a tratar durante las sesiones extraordinarias, convocadas por el presidente Javier Milei oficialmente vía Boletín Oficial este martes.

El encuentro, tal como adelantó El Cronista, se había planeado después de la última reunión de trabajo para elevar un documento explicativo sobre los puntos del Pacto de Mayo que se trataron a lo largo del año. Inmediatamente después de la reunión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio un anuncio a la prensa.

Un gesto clave de este encuentro e s la ausencia del representante gremial, Gerardo Martínez , quien durante su última visita por Balcarce 50 se recorrió los pasillos criticando el proyecto laboral que cerró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien además oficia como representante del Ejecutivo en la mesa consultiva. Adorni dijo que se ausentó porque no le dio el tiempo ya que estaba volviendo de un viaje desde Washington DC .

Sí estuvieron presentes los demás integrantes: el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja y el titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado. Todos ellos estuvieron presentes en la sala de conferencias para el anuncio .

“Se hicieron seis reuniones plenarias, se crearon mesas técnicas especialmente en las áreas más complejas como laboral y educación, se trabajó siempre con propuestas escritas y hoy lo que estamos haciendo es presentarle a la sociedad un informe de los puntos tratados, un apéndice con los proyecto de ley y otro con los documentos que aportaron los propios consejeros“, resumió Adorni al comienzo de su anuncio, tras agradecer a los miembros.

Además, aclaró que los proyectos los van a tratar en extraordinarias mientras que otras iniciativas se van a enviar durante el período legislativo del 2026.

fede.mellado

Además, Sturzenegger tiene planeado visitar el Congreso a las 19 para participar de una reunión de bloque “informal” con los diputados y senadores de La Libertad Avanza para explicarles en privado los puntos centrales que deberán defender durante el tratamiento de los proyectos.

Fundamentalmente, el foco está puesto en la reforma llamada “Modernización Laboral”, ya que esta, junto a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, conforma la lista de proyectos que aún no se han dado a conocer.

También hay expectativa sobre la nueva versión del Presupuesto 2026 que el Ministerio de Economía ultimó durante estas últimas semanas en base a las negociaciones que llevó a cabo la Nación con los gobernadores.

Además de estos tres proyectos, también se incluyó en el temario el de Inocencia Fiscal, orientado a elevar los montos considerados por evasión, entre otros puntos clave para inyectar los dólares de la informalidad, y el denominado “Compromiso Nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”, que consiste en penalizar la emisión monetaria.

El Gobierno espera presentarlos hoy para ya este miércoles comenzar a gestionar el tratamiento que se le dará este mes de diciembre. Es posible que se amplíe la convocatoria el 20 de enero y hasta fines de febrero para continuar con otras iniciativas que el Gobierno espera sancionar pronto, como la anticipada reforma tributaria.