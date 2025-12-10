Cuándo se presenta la reforma laboral y el desafío de Bullrich para apurar los consensos

El presidente Javier Milei regresó antes de lo esperado de su viaje por Oslo, Noruega, justo antes de que llegue la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para recibir la entrega del Premio Nobel de la Paz.

“ Ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico a ella ”, indicaron fuentes oficiales desde la Casa Rosada. Milei había sido invitado formalmente como parte de la delegación latinoamericana y habían evaluado incluso prorrogar su regreso para conseguir una foto.

El mandatario argentino suspendió el resto de su agenda en el país, que tenía previsto también bilaterales con el rey de Noreuga, Rey Harald V, y el primer ministro Jonas Gahr Store, para esta tarde del miércoles. Fue acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El arribo de Milei a Buenos Aires estaba pactado para las 9.30 (hora argentina) de este jueves. Si bien no había sido confirmado, había expectativa en el Gobierno por conseguir una foto con Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con quien llegó a saludarse en la ceremonia más temprano.

En tanto, en el caso de Machado su viaje se organizó con extremo hermetismo y, por tanto, su llegada no pudo anticiparse lo suficiente como para coordinar un encuentro con Milei, quien se posicionó internacionalmente en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, en línea con el presidente norteamericano Donald Trump.

Reuters

Desde el Gobierno aún no confirmaron una visita de Machado a la Argentina, en Balcarce 50 tantean con la posibilidad de que el país se alinee no solo ideológicamente con Estados Unidos en contra de Maduro, sino que también evalúan la posibilidad de colaborar militarmente ante una posible ofensiva internacional.

El factor clave que deslizan desde la Casa Rosada, en este sentido, es la detención ilegal y desaparición forzada del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien ya cumplió un año de arresto en Venezuela.

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y pronta restitución a nuestro país“, elaboró el comunicado del Gobierno.