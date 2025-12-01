El ministro del Interior, Diego Santilli, encara el tramo final de las negociaciones bilaterales con los gobernadores para tener una base sólida de consensos el 10 de diciembre, cuando aterrizará una nueva versión del Presupuesto 2026. Según pudo saber El Cronista, el acuerdo con las provincias asoma favorable para el presidente Javier Milei, pero los gobernadores advierten que el futuro de la relación está bajo prueba .

“Si las obras que estamos pidiendo están en el Presupuesto, no va a haber problema. Yo no creo que vayamos a votar en contra, vamos a estar todos menos Unión por la Patria”, evaluaron fuentes de una provincia que tuvo señales de acercamiento desde las elecciones.

Como contó El Cronista, en el Ministerio de Economía bajaron el pulgar a incluir los reclamos por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, dos pedidos recurrentes que iban en línea con el financiamiento para la obra pública. En cambio, sí hay un compromiso de incluir las obras prioritarias para las provincias.

Lo cierto es que presupuestar las obras, con la meta del superávit fiscal firme en el proyecto, les dará una garantía a los gobernadores para poder eventualmente ejecutarlas. El Presupuesto no es una obligación de gasto , pero ya advierten que si esas promesas no empiezan a tomar forma en los primeros meses, la tregua en el Congreso podría darse vuelta.

“S i Santilli no cumple con el 20% de las cosas que promete va a terminar siendo otro (Guillermo) Francos y en 3 meses tenés a los gobernadores puteándote otra vez y sacando leyes en contra en el Congreso como fue este año ”, advirtió, tajante, la fuente provincial en diálogo con El Cronista.

Este lunes el amarillo viajó a Corrientes para reunirse al mediodía cn el gobernador Gustavo Valdés, quien supo ser aliado del Gobierno en el Congreso hasta este año. Para el caso del correntino, una de esas obras clave por ejemplo es la Autovía. La gira federal continuará para el final de la semana, donde tiene pensado verse con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el jueves, y con el pampeano Sergio Ziliotto el viernes.

Se tratan de figuras de peso en el Congreso de la Nación que, junto con el santiagueño Gerardo Zamora, el cordobés Martín Llaryora, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalaqcua, conforman la lista de mandatarios opositores con más influencia en el Poder Legislativo.

Para conformarlos, en el Gobierno tienen pensado reescribir una parte del Presupuesto que terminará de definir el Palacio de Hacienda, donde el secretario Carlos Guberman y el ministro Luis Caputo tienen la palabra final. A sabiendas de esto es que algunos mandatarios ya empezaron a tener conversaciones en línea directa con Economía para negociar sus intereses .

Es el caso de Jorge Macri, por ejemplo, quien pretende que el Gobierno Nacional incluya en el marco del Presupuesto 2026 el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre la restitución de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que escala a los $274.000 millones.

También consiguió festejos el chubutense Ignacio Torres, quien inauguró estas últimas semanas el convenio con Nación para eliminar las retenciones al petróleo para acelerar las exportaciones del sector. También se sumó Santa Cruz (Claudio Vidal) y Neuquén (Rolando Figueroa). El santacruceño, por caso, podría volver a reunirse en Economía este miércoles, según trascendió en estos días.

Los peronistas Jalil y Jaldo, dos mandatarios clave en lo que es la ruptura del bloque peronista en el Congreso, también están en conversaciones para transferir la gestión de la empresa Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD) a las provincias, como contó este medio, algo que empezó a tomar formar durante las últimas semanas pese a ser una negociación que data desde hace un año.

Otra cuestión clave para destrabar las negociaciones es el pedido de los gobernadores para acelerar los procesos para colocar deuda en el mercado, para lo cual necesitan avales de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires inauguró esta estrategia recientemente -Jorga Macri se llevó las felicitaciones de Milei en X por ello- y otras provincias que están en ese tramo son Santa Fe, Chubut, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Santa Cruz.