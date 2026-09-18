ElEuro y dólar cotiza a 1.1484 USD este viernes, 18 de septiembre de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,07% en relación con el último día.

La cotización Euro/dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.96% y en el último año acumuló -2.36%, evidenciando una debilidad persistente del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización del dólar ha mostrado un incremento en los últimos días, evidenciando una tendencia al alza en comparación con su comportamiento previo. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda estadounidense, lo que puede estar relacionado con factores económicos o incertidumbres en el mercado local.

En contraste, la estabilidad reciente de la moneda refleja un ajuste en las expectativas de los inversores, quienes parecen adaptarse a las condiciones actuales. Esta dinámica podría influir en la confianza del mercado y en las decisiones de inversión en el futuro cercano.

En resumen, la tendencia observada sugiere un entorno de volatilidad que los participantes del mercado deben seguir de cerca.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 4.41%, lo que es menor que la volatilidad anual del 5.10%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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