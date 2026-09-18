La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026 en México es de 17.14 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.15%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.17 pesos y un mínimo de 17.15 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar aumentó 1.12%, mientras que en el último año la variación fue de -6.77%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, la cotización del dólar fue volátil: alternó al inicio, encadenó tres avances en la segunda mitad y cerró con dos caídas, dejando un balance casi neutro.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 8.29%, superando la volatilidad anual del 7.26%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de -1 indica valores positivos. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor de manera consistente en los últimos días.

La tendencia sugiere un interés creciente por el Dólar, posiblemente impulsado por factores económicos que favorecen su apreciación. Este comportamiento podría influir en las decisiones de inversión y en el comercio internacional.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.