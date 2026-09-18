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Este jueves, 17 de septiembre de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este jueves, 17 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1464 - Llanto
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 17 de septiembre
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|9283
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|1526
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|8835
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|5613
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|7122
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|4685
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|2032
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|7335
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|7721
|8°
|1780
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|2804
|9°
|7708
|19°
|8364
|10°
|5762
|20°
|7263
¿Qué significa soñar con llanto?
Soñar con llanto refleja la liberación de emociones reprimidas y necesidad de desahogo. Señala tristeza acumulada, estrés o un duelo en proceso.
También puede simbolizar alivio y sanación al dejar salir lo que duele. A veces invita a pedir apoyo y expresar lo que sientes.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.