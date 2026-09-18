En esta noticia La carta de Warren Buffett a los accionistas

El magnate financiero estadounidense Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway, lugar que ocupaba desde 1970.

En una carta que escribió para sus accionistas, el empresario de 96 años anunció que pasará a ser presidente emérito de la compañía que él mismo convirtió en uno de los mayores conglomerados del mundo.

Además, indicó que lo reemplazará su hijo, Howard Buffett, de 71 años, quien forma parte del holding desde 1993 y dirige su propia fundación benéfica.

“El tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos depara el futuro”, expresó Buffett en su mensaje de despedida.

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Poco a poco, Warren Buffett fue trazando un plan de transición. A finales del año pasado, había dejado su cargo como director ejecutivo de la compañía, cuando fue sucedido por Greg Abel. Ahora, se aleja de la presidencia, aunque continuará vinculado a la empresa como miembro del consejo de administración.

“El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense”, declaró Abel en un comunicado.

La carta de Warren Buffett a los accionistas

En una carta dirigida a los accionistas, Warren Buffett señaló que el nombramiento marca el final de un proceso de transición de liderazgo en Berkshire Hathaway.

“He trabajado para Berkshire desde 1965. Tras más de sesenta años, sigo teniendo el mejor trabajo del mundo. No muchas personas de mi edad pueden decir eso, y nunca me he sentido tan optimista respecto al futuro”, indicó en el texto.

“Parte de la razón es Greg. Mis expectativas sobre él eran altísimas desde el principio, y las ha superado. Ha asumido plenamente el cargo de director ejecutivo en todos los aspectos. Lleva tiempo tomando las decisiones importantes, y no he tenido que cuestionar ninguna de ellas”, dijo el magnate.

“Por tanto, es el momento adecuado para completar la transición. Pasaré a ser presidente emérito y seguiré formando parte del Consejo de Administración. Mi hijo, Howard, me sucederá como presidente del Consejo”, anunció.

Buffett destacó que su hijo Howard, con 33 años de experiencia en el consejo antes de asumir la presidencia, seguía un camino similar al que él mismo recorrió como ejecutivo antes de tomar el control de Berkshire a los 34 años.

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El nombramiento le otorga a Howard Buffett la responsabilidad de liderar el consejo de administración y supervisar de la cultura y los valores de la compañía, mientras que Greg Abel seguirá a cargo de la gestión del negocio como director ejecutivo.

“Howard se preocupa profundamente por Berkshire, al igual que todos los miembros de nuestro Consejo. Ninguna empresa ha tenido ni tendrá más presente a los accionistas que Berkshire”, expresó.

En tanto, Susan Decker continuará como directora independiente principal de la compañía.

“La empresa está en excelentes manos, y espero seguir siendo accionista junto a todos ustedes”, concluyó.