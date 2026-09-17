La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que no estaba al tanto de las modificaciones en el sistema de Discapacidad que el Gobierno incorporó en el proyecto de Presupuesto 2027. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, sostuvo.

En declaraciones por Radio Rivadavia, la legisladora reconoció que el asunto “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó, y lamentó el impacto político de la jugada.

“Cuando los legisladores llegan al Congreso sin información previa quedan expuestos ante sus bloques y la oposición, quedando como un tonto o como que engañás; eso resiente las relaciones. Es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, remarcó Bullrich.

En la misma línea, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un entendimiento previo entre el oficialismo y sectores opositores para abordar el tema de la discapacidad “de determinada manera”, un acuerdo que ahora quedaría en cuestión tras la irrupción de estos artículos en el texto presupuestario.

Dado que el Senado interviene como cámara revisora en materia fiscal, la legisladora explicó que deberán aguardar la sanción de la Cámara Baja para fijar una postura: “Está bastante peliaguda la discusión”, admitió.

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