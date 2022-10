Por qué el Gobierno asegura que "la macroeconomía está estabilizada"

El Gobierno está convencido de que "la macroeconomía está estabilizada", que se marcha por el sendero correcto con todas las medidas recientemente anunciadas, que "los diferentes dólares están estabilizados" y que se percibe una "situación de fortaleza" para encarar la etapa económica que se viene.

Así lo dejó planteado hoy la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, a lo largo de la habitual conferencia de prensa semanal en donde también minimizó las proyecciones de una fuerte caída del crecimiento económico para la Argentina que en el 2023 prevé tanto el FMI como la Cepal que mencionan un crecimiento de no más del 1% para el año que viene en el país y una recesión mundial.

Por el contrario, ante los pronósticos oscuros que ofrecen las consultoras privadas o los organismos internacionales para el Gobierno las proyecciones "son diferentes" y creen que la Argentina terminará el año con un crecimiento por encima del 4 % y el año que viene por encima del 2%. "Esto implicará tres años consecutivos de crecimiento y esto se va a dar en medio de una enorme recesión mundial", dijo Cerruti.

En medio de un clima de incertidumbre económica tanto el presidente Alberto Fernández como el resto del Gobierno creen que el año que viene la Argentina estará "en una situación de fortaleza para llevar adelante las políticas" que está encarando el ministro de Economía, Sergio Massa.

" La macroeconomía está estabilizada y se llevan las acciones necesarias para tener precios previsibles. Los diferentes dólares están estabilizados y por todo ello pensamos que no hay razones para que los precios se indexen", dijo la portavoz oficial.

PROYECCIONES PARA EL 2023

Por otra parte, Cerruti remarcó el reciente índice del INDEC, que "nos habla del crecimiento en la economía en Argentina. Con estas cifras estamos yendo en la senda que ya veíamos marcando que es que tal vez sea el primer gobierno desde Néstor Kirchner que va a tener 3 años consecutivos de crecimiento", dijo.

Si bien Cerruti admitió que "el gobierno sabe que con el crecimiento no alcanza, no creemos en la teoría del derrame", aclaró que por ello se acaban de anunciar medidas que tienden a reforzar los ingresos de aquellos que no los tienen o los tienen muy bajos.

Además, remarcó que las paritarias continúan abiertas y que se decidió modificar el piso del impuesto a las ganancias al mismo tiempo que imponer un bono para los sectores vulnerables. Se trata de un bono de 45.000 pesos a pagar en dos cuotas.

EL GRAN HERMANO

Ante la consulta de si consideraba que había sido un error darle tanta importancia a los cuestionamientos de uno de los integrantes del ciclo televisivo El Gran Hermano que denunció por corrupción al Presidente, la portavoz respondió: "Consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación".

Además, Cerruti dijo que "la única casa del Gran Hermano que hubo en la Argentina fue durante la etapa de Mauricio Macri en la presidencia.

Por último destacó que la decisión de Alberto Fernández es dar por "cerrado" el tema. Pero aclaró que habrá acciones legales contra Alfa, el participante del Gran Hermano que acusó de corrupto al Presidente.