El Paso de Agua Negra es considerado el cruce fronterizo más alto de Sudamérica y uno de los más elevados del mundo. Ubicado a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar, conecta la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile, a través de plena Cordillera de los Andes. Este corredor internacional se caracteriza por sus paisajes imponentes, sus caminos de montaña y las condiciones climáticas extremas que limitan su funcionamiento a determinadas épocas del año. La nieve, las bajas temperaturas y la altura convierten al paso en una de las rutas más desafiantes de la región. Sin embargo, un ambicioso proyecto volvió a instalarse en la agenda binacional y podría transformar por completo esta conexión entre ambos países. Se trata del Túnel de Agua Negra, una megaobra que busca atravesar la Cordillera de los Andes y habilitar un corredor permanente entre Argentina y Chile. El Centro de Frontera Agua Negra está ubicado en el noroeste de San Juan y une la localidad argentina de Las Flores con Huanta, en la Región de Coquimbo. El acceso se realiza mediante la Ruta Nacional 150 del lado argentino y la Ruta CH-41 en territorio chileno. Además de cumplir una función estratégica para el tránsito internacional, el paso se destaca por sus paisajes de alta montaña y por formar parte del Corredor Bioceánico Central. En el lugar trabajan organismos como Migraciones, Aduana y Gendarmería Nacional, encargados de garantizar los controles fronterizos y la seguridad de quienes atraviesan la cordillera. El proyecto del Túnel de Agua Negra volvió a tomar impulso luego de haber quedado paralizado durante años. La iniciativa contempla la construcción de un túnel de aproximadamente 14 kilómetros que permitiría atravesar la Cordillera de los Andes durante todo el año. Actualmente, el paso internacional funciona de manera estacional debido a las intensas nevadas y las condiciones climáticas adversas que obligan a cerrar el cruce durante varios meses. Con esta megaobra, Argentina y Chile podrían contar con una conexión permanente y más segura para el transporte de personas y mercaderías. Según explicó el cónsul Mario Schiavone, del lado chileno ya comenzaron nuevamente algunos trabajos relacionados con el proyecto, mientras que en Argentina las obras todavía no iniciaron, aunque se espera que avancen próximamente. La reactivación del túnel podría convertirse en una pieza clave para el comercio exterior argentino, ya que ofrecería una nueva salida hacia el océano Pacífico. Además, permitiría fortalecer el turismo, la integración regional y la conectividad entre dos países que comparten una de las fronteras más extensas de Sudamérica.