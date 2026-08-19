Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 18 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7093 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 18 de agosto

1° 7093 11° 5622 2° 7531 12° 3534 3° 7794 13° 5314 4° 5294 14° 7118 5° 0370 15° 0620 6° 6996 16° 3087 7° 6975 17° 2551 8° 2809 18° 3306 9° 3743 19° 0338 10° 1065 20° 8266

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El Enamorado sugiere decisiones afectivas y la necesidad de equilibrar corazón y razón. Representa atracción, vínculos y elección consciente.

También indica compromiso, unión o reconciliación; si hay dudas, invita a aclarar límites y prioridades. La clave es elegir según valores compartidos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.