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Este martes, 18 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7636 - La Manteca

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

 1°7636 11°9986
 2379  12°0143
 3°6742 13°8310 
 1195  14°8103 
 3863  15°9198 
 6°9679  16°9853
 0641  17°5541 
 3796  18°0992 
 5493  19°1637 
 10°4336 20°3011 

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¿Qué significa soñar con la manteca?

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Si aparece derretida, sucia o en exceso, advierte indulgencia y descuidos; invita a recuperar el equilibrio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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