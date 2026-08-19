Este martes, 18 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7636 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

1° 7636 11° 9986 2° 2379 12° 0143 3° 6742 13° 8310 4° 1195 14° 8103 5° 3863 15° 9198 6° 9679 16° 9853 7° 0641 17° 5541 8° 3796 18° 0992 9° 5493 19° 1637 10° 4336 20° 3011

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca suele representar abundancia, nutrición y comodidad en tu vida.

Si aparece derretida, sucia o en exceso, advierte indulgencia y descuidos; invita a recuperar el equilibrio.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.