El emotivo video de Esteban Bullrich: por qué dice que "no hay nada que festejar" tras las PASO

Desde que el senador nacional Esteban Bullrich contó que fue diagnosticado con ELA, una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular, sus apariciones públicas se vuelven virales por sus mensajes de inspiración, resiliencia y superación .

Político de raza, el ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires (2010-2015) y de la Nación (2015-2017) durante la presidencia de Mauricio Macri, fue uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que analizó los resultados de las elecciones PASO 2021.

El día de la votación, Bullrich subió a sus redes sociales una foto donde se lo ve depositando el sobre en la urna , acompañado del hashtag que utiliza con frecuencia: #NoMeRindo

Es muy importante que hoy todos vayamos a votar. Yo ya lo hice. No ir es rendirse, no nos rindamos. #NoMeRindo #EleccionesArgentina pic.twitter.com/zXcv7LSvuv — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 12, 2021

Más tarde, Bullrich compartió un emotivo video grabado en el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salguero. " Quería agradecerles a todos los que fueron a votar y a los que no fueron les digo que voy a insistir en que vayan. Yo no me rindo. Vivimos momentos muy difíciles y, más allá del resultado de la elección, creo que no hay nada que festejar. La gente la está pasando muy mal y es nuestra responsabilidad trabajar para cambiar el destino de nuestra patria".

En tono reflexivo, agregó: "No somos el partido perfecto, la coalición perfecta ni somos personas perfectas, pero tenemos por delante una misión que sí es perfecta, que es darle a este país un futuro de paz y progreso".

Asistido por un convertidor de voz digital , continuó: "Ya son varios años de pelea, de grieta y de odio. Comprobamos que podemos sobrevivir los unos y los otros pero está claro que el país no gana nada ni progresa un metro si no trabajamos juntos. Tenemos que unirnos porque la división solamente destruye y el resultado de tantos años de peleas está acá, en frente nuestro, y es inaceptable".

Con su estilo conciliador, cerró: "Los convoco a todos a que hagamos un voto por la paz, por la armonía y por la tolerancia, porque no hay país posible si no estamos todos incluidos en él. Esto quiere decir: escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos, respetar y ser respetados. Hay esperanza, Dios todavía no terminó con nosotros -y créanme que sé de lo que les hablo- tenemos mucho por hacer, mucho por vivir y mucho por construir . Trabajemos para eso, juntos".

