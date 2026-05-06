Binance emitió un comunicado oficial confirmando que Esteban Bullrich recuperó el control total de su cuenta en la plataforma. El exsenador, que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), había denunciado públicamente que no podía acceder a sus fondos debido a barreras de accesibilidad. La empresa de criptomonedas aseguró que su equipo técnico se contactó directamente con Bullrich y actuó con rapidez para resolver el bloqueo. La situación, que fue escalada internamente, derivó en la identificación y corrección del problema que impedía el acceso. En el comunicado, Binance reconoció que la seguridad de los fondos de sus usuarios es su máxima prioridad. Pero, más importante, admitió que la accesibilidad es un estándar, no una excepción dentro de sus servicios. La frase marca un giro respecto a las acusaciones del exfuncionario. La compañía anunció que, como parte de sus mejoras continuas, fortalecerá sus estándares de accesibilidad. El objetivo es que los usuarios que necesiten asistencia directa puedan acceder a ella de forma fluida, sin fricciones innecesarias, independientemente de su condición física. Esta contribución fue presentada como una expresión concreta de su compromiso con la accesibilidad y la inclusión. No se trata solo de resolver un caso puntual, sino de asumir una responsabilidad pública ante las personas que enfrentan enfermedades limitantes. El cierre del comunicado de Binance estuvo dirigido directamente al exsenador: “Gracias, Esteban. Gracias a todos los que nos exigen ser mejores.” La empresa se comprometió a seguir fortaleciendo sus procesos para garantizar una experiencia justa, segura y sin obstáculos para todos. La semana pasada, Esteban Bullrich denunció públicamente que no podía acceder a su cuenta en la aplicación. El exsenador y exministro de Educación, quien fue diagnosticado con ELA en 2021, señaló que la enfermedad le impide cumplir con ciertos procesos de verificación que la plataforma exige. Bullrich cuestionó que la empresa trata la inclusión como un aspecto “opcional” de sus servicios. Además, aseguró haber agotado todos los canales de comunicación disponibles sin obtener una respuesta efectiva antes de decidir hacer pública la situación. Su mensaje en redes sociales generó un fuerte impacto. La imagen de un exfuncionario con una enfermedad neurodegenerativa imposibilitado de acceder a su propio dinero encendió el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales ante usuarios con discapacidad. Binance respondió pocas horas después mediante una cita en la misma red social. Los portavoces de la firma lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el equipo técnico se contactó directamente con Bullrich para resolver el bloqueo de forma prioritaria. La compañía reconoció además que el caso reveló una “falla de accesibilidad” en sus procesos internos. Esa admisión pública fue significativa: implicó que el problema no era solo individual, sino estructural, y que afectaba potencialmente a otros usuarios en situaciones similares. El desenlace combina la restitución del acceso a la cuenta, el anuncio de mejoras en los procesos de asistencia y una donación que convierte el conflicto en un punto de inflexión. Para Bullrich, significó recuperar el control sobre sus fondos. Para Binance, una oportunidad de reposicionarse en materia de inclusión.