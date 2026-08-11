En un contexto de fuerte caída de la actividad manufacturera y una actividad económica que no logra repuntar, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), planteó un reclamo para el gobierno de Javier Milei.

“Vos tenés que acompañar a los sectores que están más expuestos a la competencia para que la mayor cantidad de empresas pueda transitar este proceso”, sostuvo el dirigente industrial en una entrevista con Radio con Vos.

Tras esto, Rappallini reconoció que la administración de Javier Milei enfrenta un proceso de ajuste económico difícil, aunque alertó que no se pueden subordinar todos los objetivos a la baja de inflación .

“Entiendo que terminamos 2023 con 200% de inflación, y ojalá en los próximos dos o tres años podamos llegar a niveles bajos, pero no puede ser el único objetivo de un país”, expresó.

“Tenés que lograr tener baja inflación, pero también tenés que tener tu tejido empresario funcionando, hacer crecer la economía y crecer la producción”, remarcó el presidente de la UIA.

En este sentido, el dirigente industrial recordó que el FMI reconoce la necesidad de crecimiento equilibrado en la estrategia de ajuste y destacó que el organismo internacional ha expresado preocupación por sectores como las pymes y la construcción.

“Creo que la delegación del Fondo Monetario Internacional planteó esta necesidad de tener un crecimiento más equilibrado ”, señaló.

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Duro reclamo de la UIA al Gobierno: “La Argentina es líder en presión fiscal”

Rappallini señaló que la industria sufrió en los últimos años “una presión impositiva récord, costos laborales no salariales, falta de crédito, inflación y restricciones para importar insumos” y remarcó que el problema central radica en la carga tributaria.

El empresario afirmó que Argentina lidera entre 30 países a nivel global el ranking en presión fiscal cuando se mide sobre contribuyentes que pagan todos los impuestos, no sobre el PBI.

“La Argentina es líder en presión fiscal. Somos el país que más presión fiscal tiene en el mundo si la medimos para el que paga todos los impuestos. Hoy se habla de 30% de presión fiscal cuando vos lo medís sobre PBI, entonces te da 30% porque hay un 40% de la economía informal. Pero cuando vos medís para el que paga todos los impuestos, la presión fiscal en la Argentina es récord ”, aseguró.

“Es 30%, arriba de España, de los países escandinavos... Tenemos una presión fiscal muy alta, que, en el sector transable, que somos nosotros la industria, se siente muchísimo”, agregó.

En materia de medidas fiscales durante el gobierno de Javier Milei, el especialista reconoció rebajas impositivas parciales en exportaciones y eliminación del Impuesto País.

Sin embargo, manifestó la necesidad de seguir eliminando impuestos: “Rusia y nosotros somos los únicos que cobramos impuestos para exportar”, apuntó como ejemplo.

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En esta línea, indicó que la UIA ha presentado una agenda con varias propuestas. Entre ellas, eliminar impuestos a exportación para todos los productos, un Acuerdo Federal con provincias para reducir tributos y contar aportes patronales en el IVA.

“La única manera de tener una industria sustentable en el tiempo es que sea competitiva a nivel global”, subrayó. Por ello, enfatizó la necesidad de resolver distorsiones acumuladas en décadas.

Por último, Rappallini volvió a referirse a las críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre quienes defienden la industria.

“Argentina necesita que nosotros los dirigentes dialoguemos más y busquemos soluciones. Entonces, independientemente de lo personal, creo que ese es el desafío que nos exige el lugar que ocupamos”, concluyó.