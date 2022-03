El diagnóstico del 'padre oculto' de la convertibilidad: es estadounidense y dice que "Argentina es un desastre inmanejable"

La opción de dolarizar la economía argentina se debate constantemente y, sin embargo, desde que se derogó la Ley de Convertibilidad que el entonces ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo; estableció en 1991, no ha habido proyectos formalmente propuestos de este tipo.

Pese a esto, la alternativa aún se discute y existen acérrimos defensores de la idea que venden a la dolarización como la solución a todos los males de la economía argentina: mientras que a nivel nacional el principal garante de la propuesta es el diputado nacional liberal Javier Milei, a nivel internacional el economista y profesor de la Universidad John Hopkins, Steve Hanke, es otro de los académicos que defienden con dureza un proyecto de dolarización nacional.

Así lo remarcó el especialista en divisas en diálogo con Infobae, donde también aseguró que la Argentina es "un desastre inmanejable" y que su "récord de cumplimiento de las promesas es cercano a cero" .

LAS DURAS DECLARACIONES DE STEVE HANKE

El economista que trabajó junto al expresidente Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, para implementar la Ley de Convertibilidad en 1991 advirtió sobre el alto nivel de emisión de moneda en la Argentina y cómo este factor presiona sobre la inflación.

Así, según Hanke, un "crecimiento sin freno" del déficit fiscal financiado a través de la emisión monetaria podría llevar a la inflación argentina a un número de tres dígitos.

Y, pese a que uno de los puntos más acuciantes en el acuerdo que la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerraron, el cual el board del FMI aprobará este mismo viernes; se trata de una fuerte reducción de la financiación pública a través de la emisión de moneda, Hanke fue ácido en su crítica: "(El expresidente Mauricio) Macri también acordó reducir el déficit, pero sabemos qué pasó. El récord de cumplimiento de las promesas de Argentina es cercano a cero".

El economista estadounidese también indicó que la suba de la inflación argentina no se debe al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania -el cual impulsó una suba en el precio de los commodities a nivel internacional- sino que se trata de un "problema local".

"China y Japón no tienen más inflación por la guerra; Suiza tampoco", comparó Hanke. Y especificó: "En todo caso la suba en el precio de las materias primas afecta algunos precios de la canasta, pero la inflación se basa en la emisión monetaria, no en otro factor".



Así, el académico buscó dejar en claro que "la inflación es un problema de la oferta de dinero", o mejor dicho, de aumento desmedido de la oferta de dinero. Una teoría que contradice el principio de inflación "multicausal" que el Gobierno de Alberto Fernández sostiene.

Por otro lado, al ser consultado por su opinión respecto al acuerdo con el FMI, el asesor económico remarcó que ni siquiera "vale la pena analizarlo" ya que el problema de la Argentina -según Hanke- son los políticos .

¿SE PUEDE PENSAR EN UN ESCENARIO DE HIPERINFLACIÓN EN LA ARGENTINA?

Al ser consultado por la posibilidad de que la Argentina sufra de una hiperinflación, Hanke fue terminante al indicar que, observando la historia del país, "todo es posible".

Sin embargo, remarcó que este fenómeno no es tan común ya que tan solo se registraron 62 episodios hiperinflacionarios en toda la historia mundial, es decir, con una inflación de alrededor del 50% mensual , no anual como la Argentina actualmente observa.

"Es posible, pero todavía falta mucho. En 1989 llegó a tres dígitos en mayo y luego vino la convertibilidad en 1991", analizó Hanke.

EL CAMINO DE LA DOLARIZACIÓN PARA ARGENTINA: LA PROPUESTA DE HANKE

Hanke fue una de las mentes detrás de la Ley de Convertibilidad del Austral de 1991, la cual fijó una relación en el valor de la moneda argentina de un dólar a 10.000 australes o, posteriormente, un peso convertible. Además, también exigía que la moneda circulante tuviese su respaldo en reserva, por lo que la emisión de moneda del Banco Central al Tesoro Nacional estaba prohibida.

Pese a esto, el sistema que finalmente se aplicó en Argentina difería en ciertos puntos esenciales de la propuesta inicial de Hanke y, desde el inicio de la Convertibilidad, el economista advirtió varias veces sobre los posibles riesgos de colapso del sistema, una predicción que se tornó real a fines de la década de 1990, empujando una de las peores crisis económicas, políticas y sociales en el país.

En la actualidad, Hanke sostiene una postura más radical: dolarizar la economía argentina por completo, una práctica que asegura que ya ocurre de facto aunque no se ha oficializado legalmente.

Al ser consultado respecto a si todavía considera que la dolarización es la solución a los problemas económicos nacionales , el académico respondió de forma afirmativa: "Sí, porque el problema es el Banco Central. Hubo 10 años de baja inflación pero luego la convertibilidad tuvo algunos agujeros, aunque estabilizó la economía por muchos años", recordó.

Además, Hanke aseguró que toda la región ya se encuentra dolarizada, aunque no de forma legal ya que sólo El Salvador, Panamá y Ecuador han oficializado esta práctica.

Así lo justificó: "La razón por la que no se generalizó (la dolarización) no es por la gente, que quiere dólares, sino porque los políticos no quieren un corsé estricto porque no podrían seguir gastando dinero", concluyó Hanke.