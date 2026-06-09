Pertenecer a la clase media cuesta cada vez más para los porteños. Los datos del Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) de mayo de 2026 muestran que el piso de ingresos para integrar ese segmento social volvió a subir, y lo hizo a una velocidad que superó a la inflación oficial porteña tanto en el mes como en el año.

Para una familia tipo —pareja de 35 años, ambos activos laboralmente, propietarios de la vivienda, con dos hijos de 9 y 6 años—, el ingreso mínimo mensual para ser considerado clase media trepó a $ 2.450.045 en mayo. El techo se ubica en $ 7.840.144. Por debajo de ese piso, el hogar cae en la categoría de “sector medio frágil”; por encima del techo, pasa a integrar los sectores acomodados.

El IDECBA toma como base la canasta total del hogar tipo y establece los distintos estratos en función de un múltiplo de ese valor. La clase media queda definida entre 1,25 y 4 veces esa canasta. En mayo, la canasta del hogar de referencia se ubicó en $ 1.960.036.

La escala completa para esa composición familiar quedó así:

Estrato Ingreso mínimo ($ ) Ingreso máximo ($ ) Indigencia 0 844.145 Pobreza no indigente 844.146 1.549.224 No pobres vulnerables 1.549.225 1.960.035 Sector medio frágil 1.960.036 2.450.044 Clase media 2.450.045 7.840.142 Sectores acomodados 7.840.143 —

La franja entre la pobreza no indigente y la clase media plena atraviesa un corredor de apenas $ 900.000 de diferencia, lo que deja a muchos hogares expuestos a caer de estrato ante cualquier pérdida de ingreso real.

Cuánto tenés que ganar en CABA para ser clase media. Foto: generada por Gemini.

Cuánto necesita cada tipo de hogar

El informe del IDECBA no se limita a la familia de cuatro integrantes: incluye cinco configuraciones domésticas, con pisos de clase media muy distintos según la composición del hogar.

Hogar tipo Ingreso mínimo ($ ) Ingreso máximo ($ ) Pareja 35 años, 2 hijos (propietarios) 2.450.045 7.840.144 Pareja adultos mayores inactivos (propietarios) 2.450.045 7.840.144 Adulto varón solo, 25 años (propietario) 1.274.518 4.078.456 Pareja 25 años (propietarios) 883.837 2.828.276 Pareja 25 años (no propietarios) 1.814.029 5.804.892

El dato que más llama la atención es la brecha entre una pareja joven propietaria (piso de $ 883.837) y esa misma pareja sin vivienda propia ($ 1.814.029): la diferencia casi duplica el umbral, lo que refleja el peso del alquiler en la estructura de gastos de los hogares porteños.

Canasta: sube más que la inflación

En mayo, la canasta de clase media avanzó 2,7%, mientras la inflación oficial de la Ciudad registró 2,1%. La brecha es pequeña en términos absolutos, pero sostenida en el tiempo: en los últimos doce meses, los requisitos de ingreso para pertenecer a la clase media crecieron 31,6%, frente a una inflación acumulada en la Ciudad que se ubicó por debajo de ese guarismo.

En términos concretos: la familia tipo necesitaba $ 1.868.183 para ser clase media en mayo de 2025. Un año después, ese umbral superó los $ 2.450.000, un salto de casi $ 582.000. Para el hogar unipersonal, el incremento fue de $ 968.851 a $ 1.274.518 en el mismo período.