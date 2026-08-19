Plantear el concepto de sobrecapacidad como un simple fallo técnico o un error de cálculo implica aplicar la óptica de los modelos de equilibrio teórico a un escenario de competencia dinámica.

Las acusaciones occidentales sobre el “dumping” estatal de Pekín esconden una tensión estructural más profunda. El modelo chino no busca responder al consumo doméstico, sino sostener la estabilidad política interna y consolidar una ventaja estratégica global.

El debate sobre la sobrecapacidad manufacturera de China suele enfocarse en las métricas equivocadas. Informes como los publicados por The Economist señalan con preocupación cómo el exceso de oferta en vehículos eléctricos, baterías, tecnología solar y electrónica ahoga las economías occidentales. Frente a esto, la narrativa de Pekín contraataca denunciando un doble rasero: tras predicar durante décadas las virtudes del libre comercio, Occidente recurriría al proteccionismo únicamente porque su propia industria ha dejado de ser competitiva frente a la eficiencia del gigante asiático.

El choque de dos modelos y cómo entienden el comercio exterior

Desde el ángulo oficial, el Ministerio de Comercio de China (MOFCOM) sostiene que el concepto de sobrecapacidad ha sido politizado arbitrariamente para distorsionar la división internacional del trabajo. En su postura institucional, Pekín argumenta que el liderazgo de sus sectores clave no proviene de subsidios distorsivos, sino de la tesis de la ventaja comparativa y la eficiencia sistémica. Bajo este enfoque, la competitividad asiática es el resultado de la construcción de ecosistemas industriales altamente integrados, infraestructura madura, mano de obra calificada, economías de escala y una competencia feroz dentro de su propio mercado interno. Para defensores de esta perspectiva, exigir una disculpa por superar a los competidores globales castiga la eficiencia real y amenaza con imponer un impuesto proteccionista a los consumidores del resto del mundo .

Sin embargo, ambas lecturas eluden el núcleo del problema. Plantear el concepto de sobrecapacidad como un simple fallo técnico o un error de cálculo implica aplicar la óptica de los modelos de equilibrio teórico a un escenario de competencia dinámica. En cualquier mercado real, la inversión productiva requiere anticipar demanda futura, asumiendo márgenes inevitablemente imprecisos de experimentación, error y acumulación de capital.

Los países occidentales, liderados por EE.UU. y China tienen modelos contrapuestos.

La distorsión actual no deriva de la dinámica propia de los mercados libres ni de la mera eficiencia productiva, sino de un esquema sistemático de subsidios estatales que altera los costos reales de producción. La interrogante analítica de fondo es por qué la dirigencia del Partido Comunista Chino sostiene un modelo que transfiere recursos de sus propios contribuyentes para abaratar los bienes consumidos en el exterior. La respuesta no es la filantropía comercial, sino un mecanismo de supervivencia institucional y proyección geopolítica.

El modelo industrial chino se sostiene sobre una asimetría estructural deliberada: la represión directa del consumo doméstico en favor de la capacidad manufacturera exportadora. La arquitectura financiera del Estado redirige masivamente el crédito, la planificación industrial y el ahorro nacional hacia las cadenas de producción, sacrificando de forma sistemática el poder adquisitivo de las familias locales. El ciudadano chino trabaja, produce y ahorra bajo salarios contenidos y controles de capital; los bienes excedentarios resultantes deben ser absorbidos por los mercados internacionales para impedir el colapso operativo de las fábricas y garantizar la paz social interna a través del empleo.

A nivel internacional, este diseño económico opera como una herramienta geopolítica de largo alcance. Al colocar productos subvencionados por debajo del costo de capital real, Pekín erosiona la viabilidad de la base industrial en otros países, captura nodos productivos estratégicos y genera una vulnerabilidad estructural en las cadenas de suministro globales.

La brecha ideológica entre ambas visiones radica en la concepción del sistema económico. Mientras la teoría occidental concibe el mercado como una estructura descentralizada orientada a maximizar el bienestar y la decisión del consumidor, el modelo chino instrumentaliza la economía como un vector descendente concebido para consolidar el poder del Estado y la soberanía industrial .

Tratar esta asimetría bajo la premisa de que los mercados se autoregularán entraña un riesgo estratégico considerable. Si una potencia rival utiliza subsidios estatales masivos para neutralizar sectores industriales clave, la pérdida de capacidades instaladas —como la siderurgia, la construcción naval o la microelectrónica— puede volverse irreparable. Estos ecosistemas de alta complejidad no pueden reconstruirse rápidamente ante un eventual shock geopolítico o una interrupción severa en los suministros globales.

El ciudadano chino trabaja, produce y ahorra bajo salarios contenidos y controles de capital; los bienes excedentarios resultantes deben ser absorbidos por los mercados internacionales para impedir el colapso operativo de las fábricas y garantizar la paz social interna a través del empleo.

El pragmatismo occidental no tiene ideología

Ante esta dinámica, la respuesta de Occidente cambió de rumbo de manera contundente. Voceros e instituciones que antes rechazaban de plano los aranceles y la intervención estatal han comenzado a aplicar barreras tarifarias, incentivos a la producción local y estrategias de “de-risking” destinadas a aislar sus economías de los shocks de oferta chinos.

Frente a estas barreras crecientes, la maquinaria exportadora china ha mostrado un dinamismo adaptativo mediante la reorientación de exportaciones e inversiones a través de terceros países. De acuerdo con análisis de firmas como Rhodium Group, el valor agregado chino llega de manera indirecta a los mercados occidentales a través de plataformas intermedias como México, Vietnam y naciones del Sudeste Asiático. La proporción del valor agregado chino incorporado a la demanda final extranjera a través de terceros países pasó del 39% en 2020 al 44% en 2024, evidenciando que el despliegue del capital manufacturero chino está buscando eludir los aranceles directos y las restricciones de origen.

No obstante, este giro proteccionista de Occidente contrarresta de forma directa las premisas con las que China impulsó su crecimiento durante las últimas décadas. La integración comercial acelerada, el acceso ilimitado a capital extranjero y la transferencia tecnológica en mercados abiertos —vientos a favor que consolidaron su posición como fábrica global— están siendo retirados de forma metódica.

Sin el motor de la demanda ilimitada y la apertura de los mercados desarrollados, el equilibrio se vuelve precario para ambas partes: mientras China queda expuesta a sus propias contradicciones internas —un estancamiento demográfico imprevisto, un endeudamiento crítico y una centralización que limita la innovación necesaria para superar la trampa del ingreso medio—, Occidente enfrenta su propio dilema estructural. Al optar por el desacoplamiento y el proteccionismo, las economías avanzadas arriesgan encarecer drásticamente su propia transición energética, reavivar presiones inflacionarias sostenidas y fragmentar el comercio global, obligando a sus industrias a competir en un escenario donde la resiliencia estratégica cotiza muy por encima de la eficiencia.