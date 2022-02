Efecto Máximo Kirchner: el FMI está preocupado por el debate del acuerdo en el Congreso, según Sergio Chodos

Sergio Chodos, el representante de Argentina ante el FMI, se mostró cauto sobre cómo le irá al acuerdo cuando sea tratado en el Congreso. Es por la crisis que estalló en el Gobierno tras la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque oficialista en Diputados, en rechazo al programa acordado. Y también por las objeciones de la oposición.



"Más allá de los números, en el Fondo hay preocupación por el trámite legislativo a partir de la iniciativa del Gobierno, que decidió que el acuerdo pase por el Congreso para cortar con una tradición de más de 22 programas que fueron discutidos y decididos a espaldas de la sociedad", reconoció el funcionario.

Joseph Stiglitz le puso los puntos a Máximo Kirchner: "El FMI no pide ajuste ni austeridad"



El FMI se reunió con analistas e inversores en Argentina: ¿qué les dijo el nuevo director 'duro'?

"El FMI debe recapacitar y ponerle más condiciones a la Argentina": el lapidario editorial de Financial Times

Dado el alto voltaje de su declaración, Chodos aclaró: "Aquí hay que estar no preocupados pero sí ocupados para mirar cómo ocurre, pero eso es general y excede a la renuncia de Máximo Kirchner" .

"En realidad no es preocupación. Es estar pendientes, porque el debate en el Congreso forma parte de la perfección del acuerdo. Tanto el paso por el directorio del FMI como por el Congreso son esenciales y no accesorios en la negociación"

Como adelantó El Cronista, dentro de la Casa Rosada hay un debate abierto sobre si Alberto Fernández rompe con Cristina Kirchner. Es porque el anuncio del acuerdo con el Fondo dejó expuesta la profunda crisis entre el Presidente y la vice, quien todavía no dijo de manera pública qué opina del programa acordado.

Aunque Germán Martínez, el reemplazante de Máximo, tiene orden de "inspirar optimismo" entre los diputados de la coalición de Gobierno, dos bloques oficialistas anticiparon que van a votar en contra a menos que haya más dinero destinado al gasto social.

Sergio Chodos sobre el acuerdo con el FMI y el debate en el Congreso

Sergio Chodos destacó que el debate en el Congreso del acuerdo con el FMI es "un hecho inédito, ya que los 22 programas anteriores fueron cerrados a espaldas" de los legisladores.

"Mi percepción es que hay un debate y un consenso social necesario. Y, al final del día, se va generar la visión social de que el acuerdo es lo más positivo para el país", confió.

Martín Guzmán y Sergio Chodos, dos artífices del acuerdo con el FMI que será debatido en el Congreso

En ese punto, Chodos coincidió con Joseph Stiglitz , el economista y mentor del ministro Martín Guzmán, quien aseguró que "el Fondo no insistió en el ajuste y la austeridad, como suele hacer. Y eso sienta un precedente". Así, el premio Nobel le puso los puntos a Máximo Kirchner y su principal razón para dar el portazo.

Por qué "Argentina es adicta a la deuda y el FMI es su dealer", según el duro análisis del Washington Post

¿Qué es window dressing? la técnica que el FMI usa con la Argentina según Juan Carlos de Pablo



Acuerdo con el FMI: por qué es accesible aunque Argentina sea conocida por no cumplir



Sergio Chodos afirmó que "la Argentina sigue la pelea sobre las sobretasas que cobra el Fondo y la va a seguir dando porque no tiene ningún tipo de justificación" que el país deba pagarlas.

Para el principal negociador de la deuda con el FMI, las sobretasas no corresponden a "una decisión política de cada gobierno sino a una definición global del FMI". Por eso, planteó que se trata de "una pelea que vamos a seguir dando, vamos a seguir generando conciencia y hay un montón de países que se van arrimando".

Incluso, la Argentina recibió el apoyo inesperado de un 'rival' sobre este punto. El organismo cobra una tasa de 200 puntos básicos, o 2 puntos porcentuales, sobre los préstamos pendientes de pago que superen el 187,5% de la cuota de un país.

El anuncio del acuerdo con el FMI por la deuda le trajo más disgustos que alegrías a Alberto Fernández

En cuanto a las revisiones de las cuentas públicas que el FMI hará cada tres meses, Chodos aclaró que esas auditorías "no serán sobre la economía argentina sino sobre lo que te comprometés a hacer. Son los pasos previos a cada uno de los desembolsos: van a estar mirando los indicadores más importantes. Es común en los países que tienen un programa con el Fondo".

"Si uno firma en cinco minutos, a tontas y a locas, cada revisión es un parto"

En diálogo con Urbana Play, Sergio Chodos se sinceró: "A mí tampoco me parece que un acuerdo con el FMI sea algo para festejar, es una tragedia. El mejor acuerdo es genial tenerlo y sería mejor no tenerlo para no tener revisiones trimestrales y que la Argentina no tenga esta exposición. Pero ocurrió".

Acuerdo por dos años y medio con el FMI: ¿por qué es corto y cuánto financiamiento habrá?



El Gobierno presiona por los sobrecargos tras el acuerdo con el FMI: cuándo se define