Tras el acuerdo con el FMI, se pagan mañana otros u$s 360 millones: ¿vuelven?

Tras el acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado el viernes y sin la incertidumbre que marcó a la semana pasada, el Gobierno cancelará un segundo vencimiento de deuda con el organismo, esta vez por u$s 360 millones.

Se trata de un pago de intereses que sumado al de u$s 730 millones de la semana pasada, completan casi u$s 1100 millones que salen de las reservas del Banco Central en una semana. El pago del viernes se realizó en parte con el remanente de los Derechos Especiales de Giro que había enviado el FMI en agosto, pero ya se agotaron.

De todas formas, los pagos que se realizaron en los últimos meses, volverán con los nuevos desembolsos del programa, según aclaró el ministro Martín Guzmán al anunciar el acuerdo en el Palacio de Hacienda.

Los desembolsos serán trimestrales, sujetos a las revisiones periódicas del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) pero no serán iguales y el primero puede ser mayor por el regreso de los u$s 4350 millones que recibió el año pasado en DEG por la pandemia y que se usaron para pagar vencimientos al FMI.

Así, además de los u$s 44.500 millones del Stand By, el Gobierno espera sumar entre u$s 4500 y 5000 adicionales por los DEG por encima del monto del refinanciamiento del programa de Mauricio Macri .

El viernes Guzmán precisó que acuerdo alcanzado con el Fondo abarca financiamiento por "todo lo que resta vencer del acuerdo de Stand By y el monto de las amortizaciones de septiembre y diciembre que se hicieron con los derechos especiales de giro, así como el vencimiento de capital" de ese día .



los próximos vencimientos de deuda

En febrero, en tanto, el Gobierno deberá pagar otros u$s 200 millones pero esta vez al Club de París , con el que se espera renegociar los u$s 2000 millones que quedaron pendientes tras el "acuerdo puente".

Esa resolución espera que se oficialice el acuerdo con el Fondo. En marzo, en tanto, habrá un vencimiento de capital por u$s 2900 millones con el FMI pero el Gobierno confía en tener para ese momento ya la letra chica cerrada y aprobada.