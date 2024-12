Fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra la Corte y el Gobierno: "¿Escenas de un país fallido?"

La expresidenta Cristina Kirchner salió a cuestionar fuertemente a la Corte Suprema luego de establecer que el Tribunal Superior porteño deba revisar las causas del fuero ordinario.

Luego de señalar que el fallo beneficia a Mauricio Macri, la jefa del PJ también apuntó al Gobierno de Javier Milei por el rumbo económico.

"Macri en su feudo con la Corte de custodia, los medios aplaudiendo y grandes empresas agropecuarias en default. ¿Escenas de un país fallido?", fue el inicio del extenso mensaje que compartió la exmandataria en su cuenta de red social X.



Hoy las tapas de Clarín y La Nación le dan las gracias por los servicios prestados y publican fotos, en modo "salida triunfal", del... — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2024

"El fallo es inédito, escandaloso e inconstitucional porque trasforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales. Insólito", insistió Cristina Kirchner respecto de la decisión que impacta en causas de relevancia como la de Correo Argentino, donde la familia Macri reclamaba que sea el tribunal superior de la Ciudad el que intervenga en el caso.

"Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo...está en el 4to piso de la calle Talcahuano", ironizó la referente del kirchnerismo quien no dudó en asegurar que el objetivo del fallo es "salvar a Macri y a su familia".

"Empresarios que aplauden a sus verdugos": la advertencia de Cristina Kirchner por la situación económica

En otro tramo del texto, la exgobernante renovó sus cuestionamiento al rumbo económica del Gobierno de Javier Milei e hizo foco a las dificultades financieras de tres de las mayores empresas agropecuarias.

"Todo esto sucede en una Argentina donde además la noticia económica del día es que tres importantes empresas agropecuarias, una de ellas icónicas por su crecimiento e importancia, se declaran en default", señaló, haciendo referencia a Grupo Los Grobo que horas atrás informaron que no podrán hacer frente a sus próximos vencimientos de deuda por más de u$s 10 millones.

En ese sentido, sostuvo que se tratan de "empresarios que aplauden a sus verdugos" que tiene como "telón de fondo una economía que ya vimos fracasar más de una vez en el pasado".

"Nos acerca peligrosamente a convertirnos en un país fallido. Hoy es 28 de diciembre y no va haber inocencia que valga", concluyó.