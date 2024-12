El "dramático armado" en su contra, de parte de los Kirchner, que intuye Kicillof

"Hay responsables de esta ausencia. Es la mirada sesgada y egoísta que tienen algunos funcionarios públicos porque no les llegó la invitación para que participen", se quejó el jefe comunal. "Señor, usted que está ofendido y no permitió que esté la Policía en este acto, cuando colabore va a ser bienvenido".

¿Quién dijo esto? Pablo Descalzo, el intendente de Ituzaingó. ¿A quién se refería?, ¿A algún ministro del gobierno de Javier Milei? No. A Javier Alonso, el ministro de Seguridad bonaerense por el cual ya varios le advirtieron al gobernador Axel Kicillof.

Hace dos semanas, cuando los intendentes fueron hasta la gobernación para discutir temas económicos y políticos, como el presupuesto, el endeudamiento y las reelecciones, Kicillof también escuchó los reproches que todos tenían contra su ministro de Seguridad.

El primero en advertir que era "un mediocre" fue el intendente Ariel Sujarchuk, cuando el ministro le había recriminado en privado por la creación de la policía municipal, que ya se implementó en Escobar, y que también utilizan armas no letales.

Hace un mes, en medio de una creciente tensión interna que provocó que Lucas Ghi rompiera políticamente con su jefe político Martín Sabbatella, Diego Spina, del team de Sabbatella, por ende, de Máximo Kirchner; le reclamó públicamente a Alonso por no haber aceptado la donación de cuatro patrulleros. Recién cuatro días después el gobierno provincial le aceptó el aporte.

Alonso, dependiente políticamente de Sergio Berni, quien abandonó el cargo para ser senador provincial, tiene mejores modos que su antecesor, pero para los intendentes no es un hombre expeditivo.

Kicillof, en tanto, tiene cuestiones más urgentes que atender, aunque la Inseguridad es el máximo problema que reflejan todas las encuestas que se realizan en el territorio provincial.

El gobernador viene intuyendo un dramático armado en su contra en el que conspirarían sus aliados de Unión por la Patria con varios sectores de la oposición.

La interna está desatada. Y las cuestiones políticas han quedado en un costado cuando hablan Kicillof o Máximo Kirchner. La situación se transformó en casi personal, por lo que no puede haber una estrategia unificada ni dentro ni fuera del oficialismo.

Por primera vez una cuestión de gobierno, como lo es el tratamiento de un presupuesto y su financiamiento, se mezcló con otros temas de carácter político como el posible desdoblamiento electoral, las reelecciones de los intendentes y el cambio del sistema de votación para legisladores provinciales.

A esta hora, es probable que vuelva a fracasar la sesión convocada para esta tarde. El jueves pasado, luego de días de negociaciones, solo se aprobaron un par de proyectos y el cambio de autoridades de la Cámara de Diputados, que quedó en manos del massismo a través de Alexis Guerrera.

El gobernador le pidió a su vice, Verónica Maggario, que no abriera el debate en el Senado porque no quiso aprobar lo que habían tratado en las comisiones de Diputados y el presupuesto no vio la luz.

La discusión interna ya no se esconde. Para dar tranquilidad, Guerrera publicó en la red X un extenso comentario de cómo venían las negociaciones y puso en manos del Ejecutivo la responsabilidad final de todo lo que se venía haciendo.

A los pocos minutos, una legisladora muy cercana al ministro de Gobierno Carlos "Carli" Bianco le contestó: "Bueno, le patearon toda la responsabilidad a Kicillof. Menos mal que había jefes de bloques que habían afirmado que los votos estaban... De no tener la lapicera y usarla, de eso se trata esto. Y también de quienes no la tienen y bloquean todo como mensaje de cara al 2025".

A confesión de parte, relevo de prueba. Estos últimos días expusieron y anticiparon lo que puede ser el año próximo si permanece la tensión, que irá creciendo entre Cristina Fernández de Kirchner y su exgobernador preferido. Kicillof tendrá severos problemas en su día a día y el rival podría dejar de ser solo Javier Milei.



"Esto no termina hasta que termina", todavía dice un importante legislador oficialista involucrado en la mayoría de las negociaciones. Él es de los que cree que la sangre nunca llegará al río, aunque ahora acepta que muchos de los temas que pretendían aprobar antes de fin de año deberán esperar para febrero o marzo del 2025.

Al rasti que tenían que armar le faltaron algunas piezas y las que tenían, además, no encastraban entre sí. No había compatibilidad entre el deseo de un presupuesto expansivo con una necesidad de ingresos que debía ser aprobado por los 2/3 de las cámaras legislativas por el endeudamiento requerido. Si bien es similar o menor en porcentaje al de años anteriores, todos están igual de necesitados que el Ejecutivo provincial.

Al estar este tema relacionado también con un fondo para los municipios, oficialistas y opositores esquilmaron más de lo deseado al Ejecutivo, algo que Kicillof no aceptó. Tampoco habrá designación de jueces y mucho menos reelecciones indefinidas.

El otro extremo de esta ruptura a cielo abierto es el oficialismo nacional, en donde todos se animan a querer crecer porque al Gobierno le va bien. La primera que "la vio" fue Patricia Bullrich quien, anoticiada de que nadie le regalará nada a la hora de incidir en el futuro armado libertario, arrancó a armar su propia línea, Apertura Republicana. Con este sello armó su "ambulancia" para recoger a todos los heridos y desesperados que huyen del PRO, hoy sin rumbo ni candidatos.

El mensaje fue tomado por "El Jefe" Karina Milei y transmitido por Sebastián Pareja en el acto de la semana pasada en Flores, donde se presentaron equipos técnicos del AMBA, Provincia y Capital, también tuvo como objetivo confirmar quién tiene la responsabilidad de abrir o cerrar la puerta, tranquera o portón que termine siendo las que habiliten ir a la tierra prometida. Esa llave la tiene solamente la hermana del presidente, con sus laderos Eduardo y Martín Menem, Pareja y, por ahora, nadie más.