Dos argentinos en Nueva York: qué les preguntaron en Wall Street a Guzmán y Manzur sobre FMI, elecciones y el congelamiento de precios

Todo lo que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, les dijeron el viernes pasado en Nueva York a más de 15 representantes de fondos de inversión y bancos fue consistente con la teoría. "Una gran presentación, muy sólida", la definió uno de los presentes.

No obstante, la reunión no alcanzó para disipar en Wall Street las dudas sobre el futuro político del Frente de Todos y el plan de estabilización de la economía para después de las elecciones.

Las principales preguntas de los inversores giraron en torno al estado de las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la consistencia interna de la coalición oficial después de la derrota en las elecciones PASO 2021, la posibilidad de cambios políticos y económicos después de los comicios de noviembre, la brecha cambiaria, la inflación, el déficit fiscal, los números del Presupuesto 2022 y el congelamiento de precios que se anunciará este lunes por unos 90 días.

Acerca del diálogo con el FMI, Guzmán contestó que cerrar rápido no puede ser una opción "si no están dadas las condiciones" .

"No es bueno para ellos ni para Argentina un mal acuerdo, uno insostenible, porque no genera certezas y se pierde la credibilidad". Y prometió que no permitirá que eso suceda, de acuerdo a lo que contaron a El Cronista fuentes presentes en ese encuentro.

Uno de los participantes consideró ante este diario que el FMI tampoco está dispuesto a firmar algo que pueda fallar a poco de andar , como ya pasó con el programa Stand By Agreement (SBA) en 2018, por la inestabilidad argentina.

Asimismo, otro de los asistentes, en off the record, contó que hubo una recriminación por no haber firmado hace un año el acuerdo con el Fondo y buscar condiciones especiales como la eliminación de los sobrecargos y la extensión de los plazos, algo que atribuyen a la presión interna de un sector del Frente de Todos, que creen que le tuerce el brazo a Guzmán.

Pese al sacudón interno que se evidenció después de las PASO, los inversores destacaron el rol del ministro de Economía y la solidez de sus argumentos y su presentación.

"Explicó muy claramente cuál es el problema de la Argentina, su volatilidad desde hace más de 50 años y que hay que atacar problemas estructurales a mediano y largo plazo para terminar con eso. Lo vemos trabajar para que no haya esa volatilidad", comentaron.

Este diario pudo saber que la charla fue "amena" y sincera. Los inversores expresaron que ven al Gobierno "corriendo siempre de atrás" de los problemas y que creen que los números del Presupuesto 2022 "son optimistas": el crecimiento económico sería más bajo, proyectan.

Uno de los participantes consideró al terminar el encuentro que "deben hacer un ajuste con un relato y una épica" y demostrar después de las elecciones de noviembre que podrán hacer todo lo que dicen. Por eso, señaló que "no hay una justificación para creer".

Manzur, por su lado, propuso que los convocados el viernes pasado, una "selección" de los hombres y mujeres con más contactos y más involucrados en el trade de la Argentina, vengan a visitar el país en noviembre o diciembre.

Interpelados, los asistentes explicaron a El Cronista que todos tienen experiencia en el país y no hace falta que vengan a Buenos Aires para saber cómo es la situación.

En cambio, uno de ellos propuso que vayan a Estados Unidos un grupo de gobernadores peronistas , que siempre son valorados por su "poder territorial y capacidad de gestión".

Sobre la puesta en marcha de un nuevo congelamiento de precios, los inversores plantearon que es insistir con recetas que "nunca funcionaron", aunque comprendieron la visión del Gobierno de que se inscribe dentro de un contexto de inestabilidad y que se ejecuta para anclar expectativas de inflación.