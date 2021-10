Precios congelados: el Gobierno y los empresarios se reunirán en busca de un acuerdo sostenible

Luego de que el flamante nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reemplazara a Paula Español con una serie de frenéticas declaraciones y medidas apresuradas que alteraron al empresariado, ahora, en su segunda semana en el cargo, el funcionario se reunirá nuevamente con los principales productores del mercado de consumo masivo para negociar .

El encuentro se da en el marco de un inesperado anuncio de parte de Feletti para los empresarios del sector: el congelamiento de precios de 1247 productos de consumo masivo -incluidos los del programa Precios Cuidados- hasta el 7 de enero del año entrante.

El listado completo de los 1247 productos que tendrán precios congelados hasta fin de año

Esta medida surge como un forzoso intento de domar la inflación , la cual marcó un desalentador rebote en septiembre con un 3,5% mensual. Así anunció Feletti este arreglo que aún aguarda la aprobación por parte de los productores y comercializadores. "El acuerdo implica retrotraer los precios de más de 1247 productos de consumo masivo al 1 de octubre por 90 días , hasta el 7 de enero del año próximo", indicó.



Ante esto, el lunes de la semana entrante el funcionario se reunirá con los representantes de los distintos sectores de consumo masivo -productores, abastecedores, cadenas de supermercados, mayoristas y minoristas- para negociar la lista final que la Secretaría de Comercio Interior busca imponer por tres meses.

En un clima de incertidumbre ante el inesperado anuncio, los empresarios tienen como objetivo editar el listado de más de 1200 productos con precios congelados que se les solicita desde el Gobierno para excluir ciertos bienes de los pretendidos por Feletti.

Así, el lunes habrá negociaciones en busca del cierre de un acuerdo funcional para ambas partes. No obstante, los representantes del sector de consumo masivo - alimentación, higiene y limpieza - advierten por posibles problemas en la capacidad de abastecimiento, incluso aunque el Gobierno imponga una exigencia para mantener el aprovisionamiento vigente.

La asunción de Feletti a la cabeza de la Secretaría de Comercio Interior implicó una aceleración de la búsqueda de medidas antinflacionarias por parte del Gobierno para contener los precios, al menos, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Esto se da en el marco del desalentador número marcado por la inflación para septiembre: un 3,5% que marca un punto porcentual más respecto a los datos de agosto y termina con la leve pero constante caída observada en los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos cinco meses previos al período anterior.

Así, con un 52,5% de inflación interanual y un 37% en lo que va del 2021 -superando ya el 36,1% del año pasado- el Gobierno enfrenta una legislativas que lo ponen a prueba nuevamente en un ámbito económico en el que los números no asisten.

Empresarios, desconcertados por el doble discurso que ven desde el Gobierno



La llegada de Feletti marca entones una radicalización en la búsqueda de políticas para contener el valor de los productos básicos, con declaraciones de parte del secretario que inquietan a los privados. Entre ellas, la amenaza de aplicar "políticas de precios máximos no consensuadas" junto a la Ley de Abastecimiento de 1974 -la cual faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar valores- en caso de no llegar a un acuerdo favorable este lunes.

" Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando . Me tomo como plazo el lunes para que, en una u otra dirección, se pueda cerrar, pero esto no puede seguir . Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria", subrayó el funcionario en declaraciones radiales.