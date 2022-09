Dólar soja y tensión: ¿Cómo arrancará la semana tras una una medida que corta el 'proceso de paz'?

La aparición del dólar soja a $ 200 había llevado cierta calma a los productores. El campo se quejó por la corta duración de la medida, pero siempre supo que se trataba de una oportunidad inmejorable para obtener ganancias por su cosecha que hasta ahora no habían tenido. Sin embargo, una resolución del jueves por la noche del Banco Central descalibró todo, y el campo habla de "extorsión" .

El BCRA fijó la tasa mínima para el "financiamiento a productores que mantengan un stock de soja superior a 5% de su producción en el equivalente a 120% de la última tasa de Política Monetaria".

Así, ahora el piso para el sector trepará de 69,5% a 83,4% anual . Sin embargo el Central dejó fuera de esta medida "a los productores cuyo monto total de financiaciones en el sistema financiero no supere el importe equivalente a $ 2 millones y que acrediten no tener un acopio de su producción de soja superior al 5% de su capacidad de cosecha anual ".

Casualidad o no, luego de una escalada diaria en la que se permitió cerrar la primera semana de vigencia del nuevo dólar soja con u$s 1400 millones en liquidación de exportaciones (sobre un total comprometido de u$s 5000), el viernes, el día después de la medida este ritmo cayó más del 58% respecto del jueves, y se desplomó hasta los u$s 259,7 millones, desde los u$s 623,2 millones previos.

¿Y ahora qué pasa?

La clave pasará ahora por ver cuál es el comportamiento en el arranque de esta semana.

En la previa de medida, todo iba dentro de lo esperado. El Gobierno sabía que las quejas llegarían , y que a partir de octubre se deberían volver a sentar para discutir las nuevas reglas. De hecho, en los próximos días el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mantendrá un encuentro con la Mesa de Enlace en la que se iba a intentar avanzar en este sentido.

Sin embargo, los cambios dispuestos harán que ese foco se diluya y la financiación diferencial se lleve la mayor parte de los minutos del encuentro.

Pero ahora lo deberán hacer con la nueva política del BCRA de por medio, que caldeó fuerte los ánimos de todos los integrantes del mundo agropecuario.

Quienes primero salieron a levantar la voz fueron las distintas Bolsas de Comercio y Cereales del país. Expresaron su total rechazo a la comunicación emitida por el Banco Central, y la calificaron como "discriminatoria y extrosiva", además de "atentar contra el normal desarrollo de las actividades productivas" .

Según un comunicado conjunto entre las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe, la reglamentación " pone en riesgo no solo posibles inversiones del sector sino también el acceso al capital de trabajo que este año será muy necesario debido a la severa sequía que está poniendo en riesgo a la producción de la próxima campaña".

"Hoy más que nunca es necesario dar señales claras hacia el futuro, es por ello que las Bolsas solicitan a las autoridades del Banco Central la derogación inmediata de la mencionada norma".

Del lado de los productores el malestar también es importante. Apuntan que "con quejas pero en definitiva siempre acompañamos", pero que la resolución del jueves "vuelva a cambiar todo el panorama" .

Los hombres del campo no tienen demasiadas vueltas a la hora de encontrar un por qué a la medida oficial. Lo ven directamente como "una extorsión y que encima viene por la espalda" , ya que nunca se había planteado esta posibilidad en las negociaciones que durante semanas tuvo el Gobierno con el mundo agropecuario para definir el nuevo dólar soja.

Para los productores el mundo del campo en general la medida del Banco Central se trata directamente de una "extorsión", ya que impone un costo de financiamiento diferencial para quienes decidan acopiar un porcentaje de su cosecha