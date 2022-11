Massa reveló entretelones de la negociación con el FMI y expuso a Guzmán

En la entrevista radial que ofreció esta mañana, el ministro de Economía, Sergio Massa, destinó unas líneas muy críticas contra el extitular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, de las que se deduce que el anterior funcionario mintió al decir que el FMI había exigido que el acuerdo debía aprobarse tal cual como se había diseñado en las negociaciones con el organismo para que no se cayera.



"Cuando el acuerdo llegó al congreso, Guzmán decía que, si no se aprobaba como él decía, se caía. Tuve una reunión con el equipo técnico del Fondo y les pregunté si, efectivamente era así, y me dijeron que no, que era mentira, qué no necesitaban que el texto fuera exactamente como se había mandado al Congreso y que, en la medida que el Congreso aprobara el acuerdo, era importante para el acuerdo", relató Massa.

Massa también se quejó de que, "en ese momento, (era presidente de la Cámara de Diputados) yo no tenía mayor nivel de información y no hubo un flujo de información, no hubo una explicación. No hubo un ida y vuelta, por lo menos que yo haya recibido y que permitiera analizar o colaborar en el mejor acuerdo posible para la Argentina. Hubo un manejo con tanta discreción que generó que el ministro terminara explicando de un día para el otro cómo iba a ser el acuerdo"