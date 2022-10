Dólar, inflación y la "realización de la economía": las contundentes propuestas de Martín Tetaz para el futuro de la Argentina

Con la mirada de la política argentina en las elecciones generales de 2023 Martín Tetaz, diputado por la Unión Cívica Radical y economista, analizó el panorama en el que se encuentra el país y sostuvo que "la única manera de estabilizar es cambiar el chip, un shock como el Plan Austral o la convertibilidad".

Durante su exposición en el evento CFO Summit 2022 organizado este jueves por El Cronista, el legislador opinó sobre el accionar del Gobierno nacional y aseguró que a la Argentina "le faltan dólares y le sobran pesos, pero para atacar este problema primero es necesario recomponer las reservas: por eso el dólar soja, el dólar tecno, para devaluar sin decir que devalúan".

"El Gobierno quiere llegar a febrero para tener un puente más corto con la cosecha", consideró el diputado, quien también detalló que "se extendieron las licencias automáticas, por lo que las importaciones van a caer fuerte, 10 o 12%, lo que le va a ahorrar dólares pero va a ser recesivo".

Convertibilidad "a la brasileÑA"

Tetaz reiteró además una idea que presentó hace algunas semanas como un formato superador a la convertibilidad que se propone desde el liberalismo: la "realización de la economía", que consiste en "atar" el valor de la moneda argentina al real brasileño.

"Es necesaria una secuencia de tres pasos: reformar la carta orgánica del Banco Central para establecer su independencia y que el Presidente no pueda remover a nadie del directorio; unificar el cambio en la Argentina para quitar el cepo; y por último lograr la convertibilidad con el real", propuso Tetaz.



Frente a esta idea, el diputado consideró que "hay mucho más consenso en Brasil que acá en formular una moneda común del Mercosur". En este sentido, se animó a adelantar que "con esta convertibilidad se acaba la inflación en dos años".

El dólar y la inflación en el presupuesto 2023: la mirada de Tetaz

Uno de los debates más fuertes que se vienen para el fin de año político es la discusión y aprobación del Presupuesto 2023. Esto luego de que la oposición lograra dejar sin esta herramienta al Gobierno durante este año, en medio de la gestión que aún tenía a Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.

"Creo que se va a aprobar, porque el Gobierno no quiso la bravuconada del año pasado. No estoy de acuerdo pero se tomaron más tiempo para discutirlo", analizó Tetaz. También le hizo un guiño a Sergio Massa: "Se propuso poner una cláusula parecida al shutdown de EEUU, donde haya un gatillo que se activa si la inflación pasa lo presupuestado y tuvieran que volver al Congreso para gastar más, y el ministro no dijo que no".

¿HABRÁ ACUERDO CON JAVIER MILEI? LA POSTURA DE MARTÍN TETAZ

Por último, el diputado opinó sobre una posible alianza con su colega en la Cámara Baja, Javier Milei, de quien consideró que si bien presentaron varios proyectos juntos, "él quiere un anarcocapitalismo, ha girado mucho a la derecha, más conservador que liberal, hace difícil que estemos en el mismo espacio".

No obstante, Tetaz señaló: "Creo que igual tenemos que explorar acuerdos en algunas cosas, como en la Provincia de Buenos Aires. Vale la pena intentar unas PASO y que el resto se baje para que quien gane vaya mano a mano con Kicillof".