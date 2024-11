El dato de inflación cayendo por debajo del 4%, la notable baja del riesgo país, la mejora en las perspectivas del agro y el éxito de un blanqueo por el que ya ingresaron más de u$s 19.000 millones hicieron de octubre un mes muy satisfactorio para el Gobierno. Pero entre todos estos resultados positivos hubo uno que destacó por sobre el resto: el de las compras récord del BCRA.

En el décimo mes del año el Gobierno pudo comprar neto un total de u$s 1576 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), una cifra bastante mayor al saldo de los últimos meses: en junio y julio había vendido u$s 47 millones y u$s 138 millones, respectivamente, mientras que en agosto y septiembre comprado u$s 535 millones y u$s 17 millones.

En un nuevo informe, la consulta económica Invecq analizó las razones por la que un mes que suele ser deficitario, no solo arrojó resultados positivos, sino que fue fue el mejor resultado para un octubre desde que comenzó la serie en 2003.

Dólar, inflación y exportaciones: por qué fue el mejor octubre en 20 años

La principal explicación a la compra de dólares por parte del Gobierno, señalaron desde la consultora, "viene por el lado de la oferta", en donde se congregaron los siguientes tres factores:

Liquidación del agro: el complejo oleaginoso-cerealero ingresó u$s 2553 millones, en lo que fue el mejor octubre desde que CIARA-CEC comenzó su registro en 2002.

el complejo oleaginoso-cerealero ingresó u$s 2553 millones, en lo que fue el mejor octubre desde que CIARA-CEC comenzó su registro en 2002. Obligaciones Negociables: se colocaron por casi u$s 2600 millones (explicado en un 66% por el sector energético), lo que representa un 52% más que lo emitido en todo 2023.

se colocaron por casi u$s 2600 millones (explicado en un 66% por el sector energético), lo que representa un 52% más que lo emitido en todo 2023. Por último, el stock de préstamos en dólares al sector privado creció u$s 700 millones hasta el 28/10.

Las buenas noticias también llegaron del lado de los importadores. El salto esperado en la demanda de divisas, dado el solapamiento de los dos esquemas anteriores, no terminó materializándose.

Por ese motivo, estos habrían preferido diferir pagos para aprovechar el rendimiento positivo de las tasas en pesos, que vienen corriendo por encima del crawling mensual, así como del movimiento de los dólares financieros -que acumulan tres meses consecutivos de caídas nominales-.

BCRA: compras récord que no recomponen reservas

"Si bien es innegable que la situación haya mejorado, los fundamentos macro no han cambiado sustancialmente; en particular, en lo que hace al frente cambiario. Las compras récord del BCRA no se tradujeron en una recomposición de reservas: las brutas crecieron US$1.445 M, pero por el aumento en los encajes; en consecuencia, las netas prácticamente no variaron", advirtieron desde Invecq.

En la consultora también pusieron la lupa sobre el tipo de cambio oficial que, aseguran, continúa atrasándose. "Esto seguirá presionando sobre el mercado de cambios (cuyo saldo es negativo desde junio, al igual que la Cuenta Corriente), con un 2025 que se presenta mucho más desafiante que 2024".

Finalmente, los especialistas plantearon el interrogante sobre una posible disminución en el ritmo del crawling peg.

"Habrá que ver si, dada la baja en la tasa de política monetaria y una inflación que podría perforar el 3% m/m, el BCRA disminuirá el ritmo del crawling, con el fin de mantener el carry trade actual (el cual le ha dado aire al gobierno, presionando a la baja la brecha y aumentando la oferta de divisas vía endeudamiento privado)", indicaron.