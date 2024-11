El BCRA ahora apunta a desacelerar el ritmo de devaluación, tras la baja de tasas

En un proceso de una clara tendencia a la baja de la inflación, el martes 12 el INDEC brindará el dato de octubre, las miradas se centran en el crawling peg del BCRA. ¿Tiene sentido conservar el ritmo del 2% mensual cuando la inflación apunta a ser ya menor al 3%? Santiago Bausili el viernes dio un paso importante reduciendo la tasa de política monetaria de 40% al 35% anual citando entre otras razones "la baja observada en las expectativas de inflación manifestadas tanto en el REM como en los niveles implícitos en el mercado secundario de títulos".

Luis Caputo sostiene, y lo resaltó el director del BCRA Federico Furiase el viernes en Neura Media, que el programa tiene un ancla fiscal, otra monetaria y una cambiaria. El 2% fue fijado por el BCRA el 13 de diciembre, tres días después de haber asumido Javier Milei la presidencia. De ahí en adelante, la inflación fue todos los meses bajando, salvo pocas excepciones por motivos estacionales o por ajuste de los precios relativos (tarifas).

Ahora bien, cuando la inflación se acerque al 2% del crawling peg, la suba del dólar oficial mes a mes va a dejar de ser un factor relevante en las expectativas de desinflación de la economía para quizás ser causa del incremento de los precios. Estamos ingresando en una etapa de sintonía fina de la desinflación de la economía.

Qué va a pasar con el tipo de cambio

Una de las pistas de lo que podría suceder en los próximos meses la dio Ricardo Arriazu. "Si se mueve el tipo de cambio, los precios suben. Un 2% es inaceptable para el mercado y yo creo que, en febrero, aplicará una devaluación mensual del 1,8% y lo llevará en descenso hasta el 1,2%", señaló, en el marco de la Cumbre Aseguradora Argentina realizada hace un mes.

Al equipo económico no le agradan los saltos bruscos. El shock es para el ajuste fiscal y monetario. El cambiario ya lo tuvo ese 13 de diciembre del 2024 cuando no quedaba otra alternativa y saltó a 800 pesos en el mercado oficial. Desde entonces rige el 2%. Por ello es que lo planteado por Ricardo Arriazu cobra fuerza, en el sentido de que se vaya bajando el ritmo del crawling de una o dos décimas por mes, y siempre monitoreando el resto de las expectativas.

Al BCRA, como a todos los bancos centrales, no le gustan los idas y vueltas en las decisiones monetarias y cambiarias, Una vez que se toman, no deben ser revertidas en el corto y mediano plazo. No a los "volantazos". La baja de tasas del viernes es un ejemplo. Y lo que se defina con el crawling peg será otro ejemplo. Bisturí financiero. Si se reduce el crawling peg, será muy gradualmente.

"En este modelo en el que se busca bajar el monto de los intereses de la deuda a corto plazo y seguir usando el tipo de cambio como ancla nominal, para seguir bajando la inflación, es posible que el Banco Central considere una nueva baja en la tasa de devaluación, lo que además estaría en línea con la baja en las tasas que se hizo. La principal razón por la que el Banco Central no puede ser más agresivo en la baja de tasas es que si los rendimientos en pesos dejan de ser atractivos, la gente se pasaría a dólares y aumentaría la brecha cambiaria; que es lo que pasó en mayo cuando se bajó la tasa de política al 40% y la brecha cambiaria subió al 50%", destacó Miguel Kiguel en el último informe de Econviews.

Todo este escenario se enmarca en la continuidad del levantamiento gradual de las restricciones cambiarias. El acuerdo con el FMI, con fondos frescos y levantamiento veloz del cepo con flotación no está a la vista. Sí están a la vista, o por lo menos más cerca, nuevos pasos hacia la normalización cambiaria. En la medida en que la inflación se vaya acercando al 2% mensual, más cerca se estará del "refresh" del crawling peg. ¿Primer trimestre del 2025? Siempre con bisturí. Nada de cuchillos.