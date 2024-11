Las reservas superaron u$s 30.000 millones, el mayor nivel en seis meses

Las reservas brutas del Banco Central superaron la barrera psicológica de u$s 30.000 millones, de la que había caído en abril. La seguidilla de compras de divisas en el mercado oficial, el crecimiento de los encajes por la suba de los depósitos y mejoras en las cotizaciones de los activos que posee la entidad impulsaron la recuperación.

Las tenencias brutas del Central registraron este lunes un salto de u$s 327 millones respecto al cierre previo y finalizaron la jornada en u$s 30.127 millones, el monto más alto en más de seis meses.

La baja de la tasa de interés del BCRA impactará de forma sorpresiva en plazos fijos y créditosLa autoridad monetaria arrancó la semana con una compra neta de u$s 30 millones en el mercado oficial de cambios. De este modo, acumula un resultado positivo de u$s 82 millones en las dos primeras jornadas de noviembre, luego de los u$s 1530 millones que sumó el pasado.

El Central mantiene así su seguidilla de compras de divisas, explicado en gran medida por las buenas liquidaciones de los agroexportadores (la semana pasada, ingresaron u$s 505 millones) y los operadores de PR Corredores de Cambio estiman que el escenario se mantendrá, por lo menos, en los próximos días.

Las compras de divisas se dieron en una jornada de bajo nivel de actividad en el mercado oficial, con apenas u$s 276 millones operados de contado, y en la que la autoridad monetaria mantuvo al tipo de cambio oficial mayorista en $ 993, sin variación respecto al cierre previo.

Por otro lado, el dólar blue retrocedió 1,7% y se negoció en $ 1150 en la punta de compra y $ 1170 en la de venta, aunque el dólar MEP a través del GD30 y contado con liquidación (CCL) mediante Cedear avanzaron 0,5% y 0,2% para ubicarse por encima de los $ 1151 y $ 1178, respectivamente.