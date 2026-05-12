La economía argentina se mueve de forma vertiginosa pero los datos oficiales llegan con rezago. En un contexto donde aumentan las fuentes de información y los indicadores de alta frecuencia, la Universidad de San Andrés presentó tres nuevos indicadores que ayudan a medir la evolución semana a semana y a tomar decisiones “precisas”. Entre las nuevas herramientas hay un “nowcast de PBI”, un indicador que mide la evolución trimestral y que se difunde de forma semanal. Apunta a acortar “el rezago de 84 días que tiene el indicador oficial” del INDEC. A eso se suma una medición de incertidumbre económica y un indicador sobre precios, con datos tomados de la secretaría de Comercio. El primer dato de mayo sobre la variación de PBI marca una mejora del 0,03% trimestral según la medición semanal. El ítem que tuvo más incidió en esa medición fue el EMAE (37%), el estimador mensual de actividad económica del INDEC. A esto se sumaron otros como importaciones (15%) y cemento (11%) como pulso de la construcción. El modelo se alimenta de 18 indicadores públicos y privados. Pese a que la cifra es levemente positiva, “lo que hizo que ajustáramos a la baja es el indicador de actividad”, explicó Paula Margaretic, Directora del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés sobre la primera medición que se anticipó este martes. El objetivo es “transformar datos complejos en indicadores accesibles para audiencias no técnicas, permitiendo que la academia aporte soluciones concretas a los desafíos de la industria y el sector público”, detalló Margaretic. Así, el informe semanal de PBI está acompañado con una lectura de qué es lo que movió la aguja en la semana, además de bandas predictivas. Hacia adelante el Centro de Estudios trabaja en una medición más ágil del EMAE, el estimador mensual que también tiene más de 50 días de rezago. Por otra parte, el otro indicador que aporta a esa interpretación es el índice de incertidumbre económica. El EPU (Economic Policy Uncertainty) proporciona una medición de alta frecuencia sobre el nivel de incertidumbre de la política económica en el país. Para armarlo se replicó metodología académica internacional y se utilizó la base de datos GDELT, lo que permite procesar millones de noticias globales casi en tiempo real. El sistema filtra e identifica aquellos artículos periodísticos que combinan simultáneamente los conceptos de economía, política e incertidumbre. “Esta herramienta resulta de un inmenso valor para la toma de decisiones, ya que logra traducir el ruido informativo en un indicador numérico comparable, replicable y directamente accionable”, detallaron desde la Universidad de San Andrés. El tercer ítem es el de los indicadores de Precios en tiempo real. Este monitor es una herramienta que procesa más de 12 millones de datos diarios provenientes de más de 3.600 comercios en todo el país, utilizando el sistema oficial SEPA, de la Secretaría de Comercio. La metodología excluye a los productos bajo esquemas de precios administrados y a las cadenas de tienda única. Toma información de los canales tradicionales y permite conocer en qué rubros hay mayores dispersiones de precio y por lo tanto, dónde conviene comparar antes de comprar. “Esta medición es fundamental para anticipar cambios en el comportamiento del consumidor y adaptar rápidamente la estrategia de las marcas”, remarcaron.