Luego de haberse cerrado la semana pasada la compra de los activos en Vaca Muerta de la noruega Equinor, anunciada en febrero, Vista Energy, uno de los mayores productores de shale oil de la Argentina, decidió aumentar la inversión que había presupuestado para este año: serán u$s 1800 millones, un 12,5% más de lo que había informado en noviembre, cuando develó su plan estratégico hasta 2028. De esta forma, elevará a u$s 5600 millones su programa de desembolsos entre 2026 y 2028. Es un 17% por encima de lo anunciado a fines del año pasado (u$s 4500 millones). También elevó de 180.000 a 208.000 barriles diarios el objetivo de producción de ese plan y llegar ya no a 200.000 en 2030, sino a 250.000. “La reciente incorporación de activos le dio a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo de Vaca Muerta”, declaró el fundador y CEO de la empresa, Miguel Galuccio. “Esta nueva fase profundiza nuestro posicionamiento como una plataforma de crecimiento de largo plazo y acompaña el protagonismo que está teniendo la Argentina en el mapa energético global”, agregó el ex número uno de YPF. Vista anunció en febrero la compra de los activos no convencionales de Equinor, un deal cuyo ticket neto fue de u$s 712 millones, tras venderle parte de las participaciones en esos yacimientos -Bandurria Sur y Bajo del Toro- a su socio operador, YPF. A grandes líneas, hacían falta dos condiciones previas para cerrar la operación. Por un lado, la renuncia de Shell -socio en Bajo del Toro- a ejercer un derecho de first refusal sobre la participación que vendió Equinor. Algo que la angloneerlandesa confirmó en marzo. La otra, la aprobación de la transacción de las autoridades antimonopolio de Chile, debido a contratos de abastecimiento de petróleo existentes con ese país. Eso, finalmente, fue lo que ocurrió la semana pasada. Con la incorporación de esas áreas, la empresa de Galuccio sumó 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boed), con lo que su producción total escaló a 160.000. Ese nivel lo deja, prácticamente, a un paso del volumen que proyectaba alcanzar en 2028, según el plan de inversiones de noviembre: 180.000, paso previo a los 200.000 en 2030. También se actualizaron esas cifras: la meta para 2028, ahora, es 16% superior; 25% en el target de 2030. Vista, que lleva invertidos más de u$s 6500 millones desde su llegada a la Argentina, en 2018, también redefinió sus proyecciones financieras. Este lunes, anunció que, ahora, proyecta un ebitda ajustado de u$s 3000 millones para este año, 58% superior a los u$s 1900 millones que planeaba. “La actualización también prevé una mejora significativa en la generación de caja”, agregó la empresa. “Vista estima alcanzar un free cash acumulado entre 2026 y 2028 de u$s 2800 millones, un 87% más que los u$s 1500 millones informados en la presentación a inversores de noviembre de 2025″, agregó. Parte de esa caja, explicó, se usará para reducir la deuda financiera, y bajar su índice de apalancamiento neto a 1x para fines de 2026, dos años antes que su objetivo anterior. Cerró 2025 con un índice de 1,5. “La nueva proyección refuerza la ambición de la compañía de seguir escalando su operación en Vaca Muerta”, añadió el documento de la empresa. Precisó que, para 2030, proyecta generar un free cash flow recurrende de u$s 2000 millones anuales, un 33% superior a lo previsto. “La mejora esperada refleja mayores niveles de producción y la consolidadión de eficiencias operativas en sus desarrollos de Vaca Muerta”, agregó. Nacida en 2017 con un SPAC (sociedad de propósito especial de adquisición), Vista aterrizó en Vaca Muerta a inicios de 2018. En 2025, facturó u$s 2444 millones, 48% más que en 2024, y ganó u$s 719 millones, contra u$s 478 millones del ejercicio previo. Cerró el año con más de 135.000 barriles diarios de producción. En el primer trimestre de 2026, sus ingresos crecieron 58%, a u$s 694,3 millones. Ganó u$s 107,7 millones (habían sido u$s 82,8 millones un año antes). Mantuvo el nivel de producción del último trimestre de 2025. En la conferencia con inversores, el 30 de abril, Galuccio anticipó que la producción este año llegará a más de 143.000 barriles. También develó que está preparando la documentación para presentar al RIGI los desarrollos de dos áreas: Bandurria Norte y Aguada Mora.