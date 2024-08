Diputada de Milei cargó contra Villarruel por la visita a represores: "¿Por qué carajo no saltó?"

Las tensiones en la interna de La Libertad Avanza (LLA) se intensificaron en las últimas horas. La diputada nacional Lilia Lemoine se quejó de falta de reacción de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, frente a las críticas que recibieron los diputados que visitaron el pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.

"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", dijo Lemoine, legisladora muy cercana al presidente Javier Milei, en declaraciones radiales. Los legisladores de LLA son blanco de fuertes cuestionamientos por la acción. Entre los ex represores, se encontraba Alfredo Astiz.

Interna en el Gobierno: el reclamo de Lemoine a Villarruel

"Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo Lemoine en referencia a la agenda de Villarruel que no se explayó por el hecho.

"Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tiene derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran", continuó la amiga de Milei.

Lilia Lemoine junto al presidente Javier Milei.

Lemoine no concluyó su embestida y explicó: "No es el leit motiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle".

"Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto... ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse", afirmó Lemoine.

Diputada de LLA tildó a Lemoine de "mitómana"

La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano calificó a su compañera de bancada Lilia Lemoine como "mitómana", luego de que Lemoine la acusara de faltar a la sesión fallida en Diputados del miércoles pasado.

"Yo entiendo que los kirchneristas no quieran darnos quórum, pero que ellas no estén...", apuntó Lemoine en referencia a Pagano, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta.

Marcela Pagano, diputada de La Libertad Avanza protagonizó un fuerte cruce con Lilia Lemoine.

Tras la declaración de Lemoine en su programa de radio, Pagano recogió el guante y le respondió desde su cuenta de X: "Sos una mitómana. No solo estuve presente y di quórum en la última sesión, sino que también lo hizo mi compañera Lourdes Arrieta".

La crítica de Lemoine no quedó ahí y apuntó contra Pagano por haber participado de un homenaje a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, desaparecidas en la última dictadura militar.

A lo que la experiodista respondió: "Yo careta no soy, lo volveré a hacer una y otra vez. Siempre del lado de las víctimas. ¿Y vos de qué lado estás?".