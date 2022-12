Devolución retroactiva: la otra pelea millonaria que espera ganar Horacio Rodríguez Larreta

Los cuatro supremos le dieron la razón a Horacio Rodríguez Larreta. El fallo generó un rechazo casi automático de La Casa Rosada y los gobernadores alineados con la Nación, al punto de que el Gobierno se dispone al desacato.

En el Gobierno porteño, sin embargo, ahora van por más. Porque la jugada de la Corte en realidad se refiere solamente a la cautelar: suspende hacia adelante el decreto y la Ley que fijaron el porcentual coparticipable en 1,4%. Y lo eleva a 2,95%. Pero todavía no remite al debate de fondo y a lo que Nación ya la recortó, en actitud abusiva, según la Corte y la Ciudad, desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad.

¿Por qué septiembre de 2020 como punto de partida? Porque el recorte fue resuelto por Alberto Fernández en entonces, luego de la protesta llevada adelante por la Policía Bonaerense por un incremento salarial. Así, el Presidente daba marcha atrás con la suba dispuesta por Mauricio Macri en el arranque de su gestión con un decreto. Luego la ley 27.606 estableció el nuevo cálculo en 1,4%.

A raíz del tono del fallo, sumamente crítico con la Nación, en la Capital presumen que se viene una definición parecida sobre el fondo. "Quiero ser cauto. Pero con ojos teóricos luce difícil que la sentencia de fondo sea distinta", se ilusiona el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

¿Cuánto sería el monto quitado injustamente, según la Ciudad, en estos más de dos años? "La Ciudad perdió más de 250 mil millones de pesos en este lapso. Pero eso queda sujeto a la sentencia definitiva. La sentencia además debería ordenar el pago retroactivo y con intereses", responde Astarloa ante El Cronista. Los intereses, según el Procurador porteño, responderá a una tasa fijada por la Corte.

Como parámetro de los intereses presuntos, en los últimos 23 meses la inflación acumulada llegó 180%, según el INDEC. O sea que esos 250 mil millones podrían multiplicarse sensiblemente. De piso, se trataría del doble de ese monto.

¿Y el impuesto a las tarjetas?

El alcalde porteño celebró el fallo de la Corte, que repone el nivel de la coparticipación quitada por Nación en septiembre de 2020 (2,85% de la masa de recursos) y anunció que su administración quitaría el cobro del Impuesto de Sellos en las compras tarjetas de crédito.

Además, la Ciudad prometió reducir del 8% al 2,55% el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los instrumentos financieros (Letras de Liquidez -Leliq- y Pases que emite el Banco Central -BCRA-).

Pero la proyección del alcalde, que requiere previamente de una aprobación en la Legislatura porteña, quedó en veremos tras la decisión del Gobierno de no acatar el fallo. Lo admitió el propio Horacio Rodríguez Larreta este viernes por la mañana, en la breve conferencia de prensa que dio. En concreto, hasta que el fallo de la Corte no se aplique, el alcalde no bajará los impuestos que implementó. Y recién después, si la Corte avanza con el fallo de fondo, la Ciudad podría cobrar el retroactivo.

La pregunta, por ahora sin respuesta, es qué pasará con lo que la Ciudad ya recaudó en esos impuestos, en caso de que la Corte ordene la devolución de lo recortado en materia de coparticipación. En realidad hay una respuesta incipiente: es prácticamente imposible operativizar una devolución de lo cobrado en impuestos a los pagos con tarjeta de crédito.