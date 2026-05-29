Cuando se habla de la deuda de Nación con la Ciudad de Buenos Aires, la referencia suele ser el conflicto por la coparticipación que comenzó durante la gestión de Alberto Fernández, pero el pago que se concreta hoy a través de la emisión de bonos no tiene origen en la administración peronista.

Los $ 813.442,8 millones que el Gobierno de Javier Milei cancelará ahora con bonos y letras del Tesoro corresponden a pagos que se acumularon entre julio de 2025 y marzo de 2026, durante el gobierno libertario.

La cancelación fue oficializada este jueves mediante la Resolución Conjunta 29/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda.

La norma instrumenta el acuerdo alcanzado días atrás entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para regularizar los fondos adeudados a la Ciudad.

El pago no se realizará en efectivo:, sino que economía dispuso entregar una combinación de BONCAP y LECAP por un valor total de $ 813.442,8 millones, con lo que quedará cancelado el crédito reconocido a favor de la administración porteña.

Una deuda distinta a la del conflicto original

La primera reacción frente al anuncio podría ser pensar que se trata de la vieja disputa por la coparticipación iniciada en 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández redujo los recursos que recibía la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía.

Aquella decisión, tomada en medio de la pandemia de coronavirus, derivó en una pelea entre el por entonces presidente Alberto Fernández y quien ocupaba el cargo de jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

El peronismo argumentaba que el traspaso de la Policía incluyó, durante la presidencia de Mauricio Macri, fondos discrecionales. En ese sentido, consiguió una ley en el Congreso y derivó esos aportes a la provincia de Buenos Aires.

La Ciudad fue a la Corte y consiguió un fallo favorable.

Sin embargo, el monto que se cancela ahora no corresponde a aquel reclamo original sino a una deuda mucho más reciente.

Después del fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos a la Ciudad y del acuerdo alcanzado entre Nación y CABA para instrumentar los pagos, comenzaron a acumularse diferencias entre los montos comprometidos y las transferencias efectivamente realizadas.

Esas diferencias se concentraron entre julio de 2025 y marzo de 2026, y terminaron generando un pasivo de más de $ 813.000 millones, que ahora será reconocido y cancelado mediante títulos públicos.

Por qué se paga con BONCAP y LECAP

La resolución establece que la cancelación se realizará mediante dos instrumentos de deuda del Tesoro.

Por un lado, la Ciudad recibirá BONCAP, bonos capitalizables emitidos en pesos y con vencimientos más largos.

Por otro, recibirá LECAP, letras capitalizables de menor plazo que actualmente se encuentran entre los instrumentos más utilizados por el Tesoro para financiarse en el mercado local.

Desde el punto de vista financiero, el mecanismo le permite al Gobierno evitar una salida inmediata de caja.

En lugar de transferir efectivo, transforma una obligación pendiente con la Ciudad en títulos negociables que podrán mantenerse hasta el vencimiento o venderse en el mercado.

La operación también tiene impacto para el mercado de deuda en pesos porque incorpora a la Ciudad como tenedora de instrumentos soberanos por una suma relevante.

El trasfondo político

La resolución llega luego de varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y el gobierno porteño para resolver la deuda acumulada.

Jorge Macri, al anunciar el acuerdo, sostuvo: “Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”.

Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año.



Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación,… pic.twitter.com/ml90wTwFIh — Jorge Macri (@jorgemacri) May 18, 2026

El entendimiento permitió evitar una nueva escalada judicial en un conflicto que ya había pasado por la Corte Suprema y que se había convertido en uno de los principales puntos de fricción financiera entre Nación y Ciudad.