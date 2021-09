Larreta con todo: fuertes definiciones por la deuda, exportaciones y "casos de corrupción muy resonantes"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, defendió este martes la toma de deuda que realizó la gestión de Mauricio Macri, criticó el cepo a las exportaciones de carne y marcó una "clara diferencia de valores" entre el kirchnerismo y la oposición.

Al ponderar el gobierno de Macri, aseguró que el ex presidente hizo un "gran esfuerzo" por abrir la Argentina al mundo. Asimismo afirmó que el problema de la gestión de Cambiemos se debió a la imposibilidad de contener la escalada de los precios, un problema que -según precisó- existe desde hace 70 años.

"Mauricio lo dijo con todas las letras: hubo expectativas de poder hacerlo (bajar la inflación). No alcanzaron las expectativas de la gente, sobre todo en términos económicos de frenar la inflación, y seguimos igual", apuntó el funcionario porteño en declaraciones a Radio Con Vos.

"La responsabilidad de Mauricio, que él mismo asume, es que no pudo resolver el problema más importante que tiene la Argentina o porque se sobreestimaron las capacidades o se subestimó el diagnóstico inicial. La política económica no logró vencer la inflación. Es la combinación", expresó. Y a su vez, resaltó que el ex mandatario asumió la presidencia con un déficit de seis o siete puntos.

"La Argentina requiere de un acuerdo más amplio para poder parar algo que como sociedad no podemos parar", argumentó.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño respaldó el endeudamiento de la gestión de Cambiemos y, en ese eje, puntualizó: "La deuda es consecuencia del déficit, la tomás cuando gastás más de lo que tenés. Hay tres alternativas: tomás deudas, subís impuestos o hacés un ajuste, no hay otra".

Y amplió: "Podías aumentar los impuestos, que no creo que sea la solución en la Argentina porque tenemos impuestos altísimos, o podías hacer un ajuste mucho más rápido. Por eso la alternativa de algunos, de bajar el gasto más rápido".

En otro tramo de la entrevista, Larreta se refirió al cepo de la exportación de carne y opinó que se trata de una "medida incorrecta".

"Tenemos que estar todos obsesionados por generar trabajo y para generar trabajo hay que aumentar las exportaciones -manifestó-. Tenemos potencial y productos que el mundo podría comprar. Lo último que tenemos que hacer es prohibir las exportaciones, es justamente al revés, tenemos que potenciarlas para que se genere crecimiento y más laburo".

Por otro lado, el alcalde porteño fue contundente al marcar las diferencias entre la gestión kirchnerista y la de Cambiemos. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno de la ex jefa de Estado Cristina Kirchner "fue malo" y se inmiscuyó en las cuestiones judiciales.

"Hay muchísimos casos de corrupción muy resonantes", recalcó, y en ese marco destacó que ninguna de las causas de la gestión anterior avanzó en la Justicia. "Metemos a todos en la misma bolsa, no es así", aclaró y completó: "No generalizo, no digo que son todos ladrones, digo que hay causas con nombre y apellido. Son muchas en el gobierno de Cristina Kirchner. Hay una diferencia de valores".

Por último, Larreta pidió "terminarla con la grieta" y convocó a la búsqueda de un consenso en la sociedad. "Parece una pelea a muerte cada discusión, tenemos que buscar acuerdos", concluyó.