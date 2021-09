Vidal y Larreta, de campaña por el sur de la Ciudad: qué actividades hicieron

"Queremos un bloque de 120 diputados que frene al kirchnerismo y que empiece a construir otro camino". De cara a las PASO, la precandidata a diputada nacional, Maria Eugenia Vidal realizó el primer cierre de campaña de la semana con eje en el sur de la ciudad de Buenos Aires, donde visitó los barrios de Mataderos, Liniers y los complejos Piedrabuena y Soldati.

Vidal, acompañada de Horacio Rodriguez Larreta y precandidatos a diputados y legisladores, recorrió los centros comerciales de cada barrio, conversó con vecinos, visitó los puntos de difusión de campaña y realizó un encuentro de cierre de la jornada con militantes en Soldati.

"Caminé durante 8 años estos barrios y los conozco de verdad, nosotros no subestimamos a los vecinos y no creemos que dándoles un bolsón de comida nos van a votar, acá hicimos metrobus, centros de primera infancia, el polo educativo de la 20, el Indoamericano o la escuela de policía, porque el sur para nosotros importa, nos importa en los hechos no en los discursos", arengó Vidal a los vecinos y militantes presentes.

Durante la semana, se realizarán acciones de campaña similares en el centro y norte de la ciudad con la idea de intensificar las recorridas, encuentros con vecinos y militantes de Juntos por el Cambio de cada región porteña.

"Queremos que el 12 de septiembre, los vecinos que viven en los barrios del sur de la ciudad le digan al kirchnerismo que acá acompañamos el camino de Horacio que es el que queremos, no queremos más que nos usen, basta de que nos usen, basta de que no nos den trabajo, basta de que nos prometan asado y no venga, digamosle basta al relato", finalizó Vidal.

Participaron de la recorrida los precandidatos a diputados nacionales, Martin Tetaz, Paula Oliveto , Fernando Sanchez, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet y a legisladores porteños, Emmanuel Ferrario y Hernan Reyes, entre otros dirigentes.