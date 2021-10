Feletti intenta formalizar este lunes el congelamiento de precios

Este lunes a las 18 el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá con empresarios en búsqueda de formalizar el congelamiento de 1247 precios de alimentos, bebidas y artículos de limpieza por 90 días. El sector supermercadista y de almaceneros se expresó a favor del acuerdo, pero el de productores planteó disidencias. Según explicaron a El Cronista fuentes oficiales Feletti está abierto a negociar los productos, pero no a volver atrás con la decisión de congelar una canasta amplia de productos.

"Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes, quiero evitar eso", afirmó Feletti en declaraciones radiales en alusión a la ley de abastecimiento y de precios máximos . Por eso, de no llegar a un acuerdo hoy anticipó que la Secretaría aplicará "políticas de precios máximos no consensuadas".

Las mayores dificultades para lograr un acuerdo son entre los productores , más que en los comercializadores. La Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) hizo una propuesta y presentación de lista con productos que fue rechazada por el nuevo secretario. Por eso, Feletti aunque se muestra abierto a negociar, aclaró que la fecha límite para nuevas propuestas es este lunes.

"Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria ", sostuvo.

El Gobierno busca cerrar el acuerdo de precios en un contexto en que la aceleración de la inflación encendió las alarmas. En septiembre el índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó un punto por encima del de agosto y cerró en 3,5% y para octubre el Gobierno espera un aumento de precios similar, específicamente en alimentos, que afecta a las personas con salarios más bajos.

Por eso, Feletti explicó que busca retrotraer los precios al 1º de octubre porque se registró una "variación muy grande" en algunos productos entre el 1º y el 13 de octubre , y que la proyección de inflación del décimo mes "volvía a dar la situación de septiembre".

El anuncio oficial de este lunes consistirá en renovar el programa Precios Cuidados sin ningún aumento de precios y los 670 productos que lo conformaban pasarán a ser 1245 incluidos alimentos, artículos de higiene y productos de limpieza. Los productos se podrán encontrar señalizados en los supermercados en pocos días.

Feletti tiene claro su objetivo. Reducir la incidencia de la canasta básica en el salario y considera que la vía para lograrlo es a través de un crecimiento del mercado. Si los precios quedan congelados, pero aumenta la cantidad de ventas, de esa manera los comerciantes podrán aumentar sus ganancias.

El contador ve que el problema de los precios se origina en los monopolios : "El mercado de alimentos monopólico en la producción y la comercialización impone precios al consumo apoyándose en dos factores: la demanda rígida de los bienes -porque no comer no es una opción- y que el Estado deberá cubrir la insuficiencia de ingresos populares para evitar el hambre", escribió en uno de sus artículos de este año.

"Entre oferentes y comercializadores de alimentos no hay más que 30 empresas . La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos", indicó en declaraciones a AM 750.

El Secretario de Comercio anticipó que busca avanzar con acuerdos en otros productos : "Queremos evitar frustraciones por una escalada de precios en lo inmediato en los alimentos, después vamos a avanzar en otros sectores". Según Feletti, el desafío inmediato es "garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este último trimestre".