El comienzo de octubre traerá nuevos aumentos para los argentinos. Desde el jueves 1°, distintos gastos habituales sufrirán subas, con especial impacto en el transporte público y otros servicios que forman parte del presupuesto mensual de las familias.

Entre los incrementos ya definidos figuran prepagas, los colectivos del AMBA, trenes, subte y peajes porteños , mientras que los alquileres tendrán actualizaciones de acuerdo con las condiciones de cada contrato.

Colectivos

Los colectivos del AMBA subirán entre 3,7% y 4,3%. Las líneas porteñas aumentan 3,7% y las de jurisdicción bonaerense, 4,3%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo pasa de $ 887,99 a $ 920,48. Para los recorridos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa porteña se ubica en $ 1022,81.

En el conurbano, las líneas provinciales cobran un boleto mínimo de $ 1215,09. El tramo de 3 a 6 kilómetros cuesta $ 1366,97.

Los pasajeros con tarjeta SUBE continúan pagando según el tramo que recorren. En cambio, quienes abonan con tarjetas bancarias o mediante pagos NFC acceden a una tarifa promedio, un esquema que apunta a agilizar el cobro.

Subte y premetro

El pasaje de subte aumentó a $ 1817, frente a los $ 1753 de septiembre. Sin SUBE registrada, el viaje se mantiene en $ 2541,10.

La Ciudad mantiene los descuentos para usuarios frecuentes del subte: quienes superan los 20, 30 y 40 viajes mensuales reciben bonificaciones de 20%, 30% y 40%, respectivamente.

En tanto, el premetro tiene dos tarifas según el registro de la SUBE: $ 635,95 con la tarjeta registrada y $ 1011,16 sin registrar.

Siguen vigentes los beneficios de la Red SUBE y las tarifas especiales para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes.

Peajes porteños

Los peajes de las autopistas porteñas aumentan 3,7% . Al igual que en los colectivos, la Ciudad calcula la suba con el último dato del IPC más dos puntos porcentuales.

En la 25 de Mayo y la Perito Moreno, los automóviles pasan a pagar $ 4787,85 fuera de hora pico y $ 6785,16 en hora pico.

En la autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero, el peaje para autos pasa a $ 1994,73 y sube a $ 2820,85 en hora pico.

El Gobierno porteño vinculó la suba con obras de mantenimiento y seguridad vial. Entre ellas, menciona la repavimentación de calzadas y trabajos en iluminación, demarcación, defensas, puentes, juntas y alambrados.

Combustibles

Las petroleras subieron entre 2% y 5% los surtidores en los últimos días de septiembre. YPF fue la última en sumarse, con un incremento de 1%.

Las subas llegaron después de que el barril de Brent se ubicara por encima de u$s 100. Esa variedad funciona como referencia para el mercado argentino.

El Gobierno todavía debe definir si actualiza el impuesto a los combustibles líquidos o lo mantiene sin cambios. La decisión impacta de forma directa en el precio final de la nafta y el gasoil en todo el país.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aplican un aumento promedio de 2%, que también alcanza a los copagos.

Las empresas del sector atribuyen las subas al aumento de los costos del sistema de salud, entre ellos insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

El ajuste promedio resulta inferior al 2,1% de septiembre. También queda por debajo del máximo del año, registrado en mayo, cuando las cuotas subieron 3,4% en promedio.

Alquileres

Los contratos firmados bajo la antigua ley y regidos por el ICL registran el ajuste más alto del mes: 36,41% anual. En septiembre, esa actualización había sido de 35,52%. Los contratos con actualización semestral aumentan 17,04%.

En los contratos libres que se ajustan por el IPC, la suba anual de octubre se estima en 33,1%. La proyección toma la evolución del índice hasta agosto de 2026 y calcula los meses restantes según la tendencia registrada.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones anticiparon subas de 2,5% a sus clientes. El ajuste rige desde los primeros días de octubre y varía según el servicio y la operadora.