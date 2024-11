De Pablo le bajó el precio a la llegada de fondos por la victoria de Trump: "Sería lamentable..."

El Gobierno nacional reaccionó con entusiasmo a la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos: desde el entorno de Javier Milei esperan algún tipo de gesto del republicano que destrabe acuerdos con los negociadores del FMI.

Sin embargo, Juan Carlos de Pablo, el economista más escuchado por el presidente argentino, se mostró en desacuerdo con un posible arreglo de esta naturaleza.

"Sería lamentable que Argentina consiga plata fresca a través de conexiones personales. Además, si esa plata llega acá, van a a surgir un montón de ideas maravillosas para gastarla inmediatamente, ya tenemos antecedentes de eso", señaló el especialista en diálogo con Radio El Observador.

"Primero hay que ver en qué consiste su política, después hablamos. No se puede suponer nada. La verdad es que yo no tenía ningún pronóstico, se veía que la distancia entre los dos candidatos era muy chiquita", agregó De Pablo, quien se mostró cauteloso al hablar de posibles beneficios por la llegada del magnate al poder.

De cuánto va a ser la inflación de octubre, según Juan Carlos de Pablo

De Pablo también analizó el presente de la actividad económica y se adelantó al INDEC, que la semana entrante dará a conocer el dato de inflación de octubre.

"Tengo dos datos privados y los dos empiezan con un 2%, casi tres. FIEL realizó un desagregado y marcó que los productos estacionales están al mismo nivel que el mes anterior, así que la caída por debajo del 3% viene con un componente estacional. Si dentro de treinta días te sale que la tasa de inflación de empieza con 3 o 4, no es para cortarse las venas,. En todos los modelos puede haber caídas sistemáticas", advirtió.

Sobre el tantas veces mencionado rebote, De Pablo afirmó que la actividad comenzó a recuperarse a partir de abril y mayo, y que sigue su camino al alza.

"El EMAE de agosto alcanzó el mínimo nivel que tenía en diciembre de 2023. La recuperación se puede dibujar con una V corta o de la forma que cada uno quiera. Aunque la realidad no deja de ser heterogénea y hay sectores más retrasados, esto comenzó a darse vuelta a mitad de año. No estamos viviendo igual que como se vivía en esos primeros meses", indicó.

Por último, y al ser consultado sobre la baja del riesgo país, De Pablo marcó qué considera lo más importante respecto a eso.

"A través de un comunicado oficial aseguraron que no van a utilizar la caída del riesgo país para aumentar la deuda neta. Esta es la decisión más importante, la caída facilita la renovación de los vencimientos de deuda pública por otros vencimientos, pero no deuda neta. Esto es relevante porque si el presidente llega a cambiar el no hay plata por el hay un poquito de plata, los argentinos en vez de laburar hacemos cola en Olivos para manguearle", finalizó.