El think thank de 'Los Patricios': quién es quién en el equipo de Patricia Bullrich

"Sin padrinos", desafió Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta para competir en una interna del PRO. Lo hizo en un acto en el que compartió escenario con Mauricio Macri a quien algunos, como el intendente de Lanús, ven merecedor de un segundo tiempo.

En ese evento, en Olivos, la presidenta del partido que creó el ex jefe de Estado, presentó en sociedad a su equipo. A diferencia del porteño, ella sumó entre es funcionarios del gobierno nacional de Cambiemos.

De poncho rojo la ex ministra de Seguridad elogió a cada uno de los que la acompañan, muchos de ellos varones. "Es que Patricia es una mujer que vale por diez", se excusó un integrante del team.

En el entorno de la ex funcionaria se destaca un consejo de asesores que integran los dirigentes con más experiencia e historia parlamentaria o ejecutiva. Los coordina el ex presidente provisional del Senado, Federico Pinedo y lo integran Eduardo Amadeo, que además es director de la Escuela de Dirigentes del PRO; el consultor y ex ministro de Producción Dante Sica que les lleva el mensaje del círculo rojo empresario; el diputado Pablo Tonelli que está a cargo de la institucionalidad y las leyes; y el economista Luciano Laspina, a quien también escucha cada vez más Macri.

Luciano Laspina, economista y hoy uno de los principales asesores de Macri y Bullrich

Cerca pero más afuera del grupo, está el economista Carlos Melconian a quien el ex presidente visualiza como un futuro ministro de Economía. Lo destacó muy elogiosamente Bullrich en su discurso, cuando también propuso ir a una economía bimonetarista y el fin de los planes sociales. Otras dos voces que escucha son las de Daniel Artana y Orlando Ferreres mientras que la más reciente incorporación es la de Enrique Cristofani, ex presidente del Santander Rio.

El equipo se reúne periódicamente en las oficinas que Bullrich tiene sobre Avenida de Mayo, aunque está por inaugurar un nuevo búnker muy cerca de allí. Prefieren evitar la sede del PRO en San Telmo donde en épocas de campaña se concentran actividades de los coordinadores de Ciudad, Nación y Provincia.

Esa mesa chia se ocupa de la mirada estructural y el pensamiento estratégico, y analiza con la precandidata su discurso.

La tarea territorial sigue como siempre a cargo del diputado nacional Gerardo Milman, además vicepresidente del bloque del PRO. El bonaerense no se ocupa sólo de su provincia, en su cabeza tiene el mapa nacional de concejales y diputados provinciales, además militantes, que organizan las recorridas por todo el país. En las últimas legislativas se ocupó con Bullrich de plantar candidatos en las listas de cada provincia, lo que engrosa hoy la estructura nacional.

Como él, otros históricos son Juan Pablo Arenaza (el último verano organizó el desembarco en Punta del Este y la ronda de charlas con empresarios) y Alberto Förhig que también la acompañó en su gestión en Seguridad. De extrema confianza de la precandidata, Förigh oficia como una especie de gerente general que arma planes y plantea objetivos con extrema meticulosidad.

Patricia Bullrich elige poncho para la campaña

Hay también "Patricias", mujeres que fueron muy cercanas a Mauricio Macri como la ex embajadora ante la OEA, Paula Bertol y Silvana Giudice que por rol en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y sus aceitados contactos con empresas periodísticas la asesora en la materia, más allá de la tarea de los equipo de comunicación y de los jóvenes incorporados para manejar las redes sociales y potenciar sus osadías en Tik Tok.

En el acto de Olivos se destacó en primera fila Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador bajo el madrinazgo de Bullrich. Esta semana dio una charla vía zoom organizada por Amadeo y compartida con el intendente Javier Meyer de Las Rosas, provincia de Santa Fe. Los muestran como ejemplo de buena gestión, especialmente al ex ministro de Energía que bajó 98 impuestos. Después hay líberos como los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff. Y se destaca otro diputado, Hernán Lombardi que es uno de los más cercanos a Macri pero que no guarda neutralidad.

El equipo de filósofos tiene tres nombres: Santiago Kovadlof, Sabrina Ajmetech y Julio Montero. Y también hay varios de los dirigentes que quedaron heridos en la gestión de Cambiemos cuando la estrategia política y electoral la diseñaba Marcos Peña. Los ejemplos más emblemáticos son Emilio Monzó, que le suma tropa bonaerense, y el concejal de Tigre Nicolás Massot que arrancó de cero en su nueva ciudad y sin estar en la mesa chicas se convirtió en una voz de consulta.