Daniel Scioli, a fondo: sus planes electorales y cómo quedó su relación con Sergio Massa

Daniel Scioli rompe el silencio y va directo al grano: "hay que acompañar al gobierno en todo este proceso y Sergio Massa es un pilar muy importante del frente que gobierna ya que ha sido el punto de consenso". Para que no queden dudas de lo que plantea, el embajador argentino en Brasil y ex ministro de Producción, expresó que "jamás fui ni seré un obstáculo para nadie".

Sin embargo, Scioli aclaró un dato crucial en clave electoral. "Hoy las prioridades son otras. No están planteadas en términos electorales o políticos. Todos estamos abocados a la responsabilidad que nos puso el presidente que es encontrar soluciones al país. Dentro de un año cuando vengan los tiempos electorales se hablará. Hoy las prioridades son otras", dijo a El Cronista el embajador argentino en Brasil. Scioli rompe el silencio. Habla luego de su renuncia en Producción y su regreso a Brasil.

Daniel Scioli y Sergio Massa, tras anunciar su regreso como embajador en Brasil

-¿Cuáles son los objetivos que se impuso para su regreso a la embajada en Brasil?

-Estamos en una segunda etapa de planificación y con el objetivo central que lo hablamos con el presidente Alberto Fernández y el canciller (Santiago Cafiero) que es consensuar una etapa de integración muy profunda entre Argentina y Brasil para los tiempos que se vienen. Esto tiene varios aspectos: el financiero, la energía, infraestructura, cadena industrial y agroalimentaria, logística, turismo y ciencia y tecnología.

-¿Cómo se hará esta integración desde lo comercial?

-Con cadenas de valor industrial más complementarias y equilibradas. Recuerde que Argentina tuvo un déficit con Brasil de los últimos 15 años de 52.000 millones de dólares. El año pasado gracias a muchas acciones que hicimos terminamos el año equilibrados. Este año, a partir de la necesidad de importación de energía tenemos un déficit menor al histórico pero la idea es trabajar el sector automotriz y otros sectores con una complementación de los sectores productivos como el agro alimentos, el desarrollo de economías regionales y el tema energético a partir de la construcción del gasoducto argentino para conectar con Brasil. El tema de la exportación de energía a Brasil nos va a permitir solucionar problemas estructurales.

El embajador Scioli junto con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro

-¿Es posible lograr todo esto con una limitación de importaciones como la que hay en Argentina?

-Ese es un tema absolutamente coyuntural. La Argentina no tiene un problema estructural económico. Es coyuntural y tiene con qué enfrentar con la minería y el agro. Argentina tiene minerales, alimentos que demanda el mundo y son potenciales para el desarrollo argentino.

-¿La integración con Brasil será mayor si Lula Da Silva gana las elecciones?

-No voy a especular o hablar de las elecciones en Brasil porque no me corresponde como embajador. Esperemos que se expida el pueblo de Brasil. Lo que si estoy seguro es que en la etapa que se viene como en su momento pensaba Alfonsín con Sarney o Perón con Tulio Vargas en este contexto internacional tenemos que ir a un gran acuerdo de integración estratégico con Brasil. La manera más acorde en este contexto es potenciar nuestras economías y con una visión de integración de todos los rubros que hable antes. La primera etapa de mi paso por Brasil fue reconstruir el diálogo y destrabar controversias. Lograr que el actual gobierno de Brasil nos acompañe por ejemplo con la situación de Malvinas.

El logro más importante fue que nos dio seguridad energética vía exportando energía eléctrica. Se logró partir de un pedido que me había hecho Darío Martínez y el presidente del Banco Central porque sino hubiésemos tenidos problemas serios. Eso se logró aun estando en el ministerio de Producción por mi relación con Brasil.

La relación con Brasil es estratégica y nos puede aportar a las soluciones que se necesitan. Mirá el tema turismo. Algunos dicen que los brasileros vienen sólo por el tipo de cambio. Pero eso es más profundo. Lo que pasó con en el turismo es integración estratégica. Con el Embrotur y el Ministerio de Turismo se lograron muchas cosas por la diversidad y los destinos de Argentina. Ampliamos la cantidad de vuelos.

-¿Qué opina de las medidas que tomó el ministro Massa?

-El ministro está trabajando con todo y hay que comprender la complejidad de los temas. Hay que acompañar en todo esto en este momento. Una vez que haga un relevamiento va a mostrar el camino. Ya hizo una gran avanzada en ese sentido.

-¿Cree que Massa puede lograr una recuperación de la Argentina?

-¿Vos entendés lo que estoy diciendo? Mi responsabilidad es desde Brasil yo voy a ayudar. Eso es lo que acordé con el Presidente. Analizamos varias alternativas con el Presidente. Lo mejor que definimos es seguir en la nueva etapa de relaciones con Brasil para lograr una integración bien profunda. Desde ahí voy a acompañar y ayudar al crecimiento de la Argentina para darle impulso a los sectores estratégicos.

-¿No se sentía cómodo en la función que le daban de secretario de Producción en lugar de ministro?

-Nunca se habló en esos términos. Al contrario, Massa tuvo una deferencia, vino al ministerio, le explique mi trabajo en Brasil y el proyecto que yo tenía. Entendí las razones y respeté la decisión del presidente de en esta etapa unificar los ministerios como se hizo en su momento con Lavagna.

Scioli junto a sus sucesor en Producción, José Ignacio de Mendiguren

-¿Cree que Massa puede unificar el Frente de Todos?

-Massa se planteó objetivos y siendo un pilar muy importante del frente que gobierna ha sido el punto de consenso para asumir la responsabilidad en este tiempo. Con una decisión que se tomó al más alto nivel del gobierno. Jamás fui un obstáculo para eso.

Al contrario, cada vez que hubo una decisión y me llamaron para ayudar nunca lo dudé. Como ocurrió en aquella noche que renunció Kulfas y me pidieron de venir acá para asumir en Producción. Nunca lo dudé. Mi prioridad en ese momento fue contener a todos los sectores productivos. Mi prioridad fue trabajar con el banco Central, el Ministro de Economía con Guzmán y Batakis en su momento. Mi prioridad siempre fue que no se pierda la producción o la cadena de desarrollo en la Argentina. Fueron días muy intensos a partir de la emergencia del Banco Central de 180 días. Y voy a estar siempre para ayudar en donde sea. Ahora retomo la agenda con Brasil.

-¿Hoy están contenidos los sectores de la producción tal como lo plantea el gobierno?

-Es bueno que haya un diálogo con todos los sectores y bienvenido sea. De Mendiguren es un hombre de una gran experiencia, Tombolini tiene un gran desafío, Sergio se ha metido adelante con toda la gestión y principalmente esta el Presidente y la vice que han acordado esta reformulación de las áreas económicas del gobierno. Esperemos que los diálogos que haya con todos los sectores estratégicos puedan darse rienda suelta al desarrollo productivo que es lo que necesita la Argentina. Y siendo Brasil un socio comercial que hemos recuperado, el primer socio comercial, volvió a ser el primer socio comercial y lo primero que se exporta es manufactura. Es decir, mano de obra argentina.

-¿Se viene una etapa de mayor diálogo?

-Siempre hice un culto del diálogo. Con Brasil logré eso más allá de las diferencias políticas busque los intereses comunes. Se está trabajando en eso con la convicción que tiene el gobierno que es trabajando de abajo para arriba. Yo voy a poner toda mi experiencia para logar la nueva etapa de integración profunda con Brasil.

-¿Es posible lograr una recuperación del país con inflación y atraso cambiario?

-Se trabaja para revertir eso. Esto implica tener una economía más competitiva y productiva. El gran desafío es la inflación. Lo importante es generar más demandas que aumenten la competitividad y la productividad.

-¿Cree que es importante que haya una mayor apertura económica?

-Todos los países después de la pandemia y con la guerra de Ucrania se están repensando su estructura productiva, su mercado interno y hay que ser inteligentes y buscar lo que le conviene al país. Ese es el tema. Hemos defendido que no se rompa el Mercosur.

El presidente Alberto Fernández y Daniel Scioli

-¿Es posible que el Mercosur no se rompa con un Uruguay que busca unilateralmente un acuerdo con China?

-Teniendo en cuenta las diferentes visiones de los países que lo conforman al Mercosur hay un buen trabajo que hace la Cancillería argentina articulando el bloque para que se logre un acuerdo como se hizo con Singapur. Es decir que un acuerdo no vaya en detrimento del bloque.

-¿En qué medida cree que las aspiraciones políticas y electorales influirán en la toma de decisiones de Massa en estos momentos?

-Hoy todo el esfuerzo y todo lo que haga el gobierno está puesto en los desafíos inmediatos que tenemos.

-¿Es decir que hoy no se puede pensar en una candidatura para el 2023?

-¿De quién?

-Suya o de Massa por ejemplo...

-Es que creo que hoy todos estamos abocados a la responsabilidad que nos puso el presidente que es encontrar soluciones al país. Dentro de un año cuando vengan los tiempos electorales se hablará. Hoy las prioridades son otras. No están planteadas en términos electorales o políticos

-¿Es decir que la prioridad hoy no puede ser la aspiración electoral de la dirigencia que gobierna?

-Te lo digo al revés. La prioridad hoy es solucionar los problemas de los argentinos que es la inflación, aumentar las reservas, todas estas cosas que están en la agenda.