El déficit comercial con Brasil creció otra vez y ya es el mayor en cuatro años

La situación económica parece no dar respiro a la Argentina. Según nuevos datos, el déficit comercial con Brasil aumentó y se convirtió en el más alto en los últimos cuatro años.

El saldo comercial bilateral fue deficitario en u$s 370 millones para la Argentina, el mayor rojo comercial desde junio de 2018. Esto fue resultado de · importaciones que alcanzaron los u$s 1.395 millones y exportaciones que alcanzaron los u$s 1.025 millones, lo que representó el valor más bajo desde marzo de 2022, y una importante caída en relación con el promedio de los últimos dos meses (u$s 1.284 millones; -20,2%).



De acuerdo a la consultora ABCEB, en julio, el flujo comercial entre Argentina y el país vecino fue de u$s 2420 millones, un valor bastante menor comparado con lo que sucedido en los meses previos (26,2% i.a. contra 43,7% i.a).

El déficit comercial bilateral acumulado hasta julio fue de u$s 1.719 millones, lo que significó un notable deterioro en relación con el saldo del mismo período del año pasado (-USD 484 millones). Dicho saldo fue consecuencia de importaciones que aumentaron el doble que las exportaciones (34,2% i.a. vs. 16,8% i.a.) en lo que va del año.



Entre los productos con mayor comercialización se encuentran la compra de "Vehículos de pasajeros" creció 115,5% i.a., mientras que la de "Partes y accesorios para vehículos automotores" lo hizo en un 58,2% i.a. -entre ambos ítems explicaron el 21,7% de las importaciones totales-.

En paralelo, la importación de "Combustibles de petróleo o minerales bituminosos (excepto petróleos crudos)" mostró un importante incremento en su comparación interanual, explicado por la mayor necesidad de importar energía durante el invierno, así como por el notable aumento de precios en relación con el año pasado. En números: las compras de este ítem pasaron de USD 2,8 millones en jul-21 a UDS 58,5 millones en jul-22.

Por último, la importación de "Papel y cartón" y "Mineral de hierro y sus concentrados" aumentó 30,3% i.a. y 6,0% i.a. -respectivamente-, matizando en parte el importante incremento de los tres rubros anteriores.

Los productos que se exportaron representan poco más del 55% de las ventas a Brasil, por lo que le 45% restante creció a un ritmo anual de 8,5% i.a. promedio.

